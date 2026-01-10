Την απόφαση να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των αγροτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στις «επάλξεις» των μπλόκων.

Τα τρακτέρ θα συνεχίσουν να βρίσκονται στους δρόμους, έως ότου ολοκληρωθεί η συνάντηση με την κυβέρνηση. Στη συνέχεια, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε νέες συνελεύσεις για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Στόχος τους, όπως τονίζουν, είναι η συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, η Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, κρίνοντας ότι σε αυτή τη φάση μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέφερε ουσιαστικά στον αγώνα τους.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, με τα Τέμπη, τα Μάλγαρα και την Παλαιά Εθνική Οδό Θήβας–Λιβαδειάς να έχουν ανοίξει. Παραμένουν όμως ενεργά τα μπλόκα στη Νίκαια, στον κόμβο της Θήβας και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα είναι ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, ενώ άνοιξαν και τα μπλόκα στη Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Ελεύθερη είναι και η κίνηση στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας.

Σταδιακά άνοιξαν από το βράδυ της Κυριακής τα μπλόκα στην Εγνατία Οδό και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών και μετακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την αποσυμφόρηση, ο μεγάλος αριθμός τους —περίπου 1.500 έως 2.000— στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις των επόμενων ημερών.

Οι αγρότες της περιοχής των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, σε γενική συνέλευση, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο τελωνείο της Νίκης, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Το σημείο παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο για φορτηγά, Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία από τις 11:00 το πρωί εκείνης της ημέρας.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν προχωρήσει επίσης από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων. Το σημείο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.