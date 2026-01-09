Τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα που έχει προγραμματιστεί η συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας, ενόψει της αυριανής πανελλαδικής συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νίκαια, οι αγρότες του μεγαλύτερου μπλόκου της χώρας ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τις κινητοποιήσεις, επιμένοντας στη συνέχισή τους χωρίς υποχωρήσεις.

Η κάθοδος στην πρωτεύουσα αναμένεται να γίνει με λεωφορεία, ενώ κρίσιμες αποφάσεις για τη συνολική στάση του αγροτικού κινήματος θα ληφθούν αύριο, Σάββατο (10/1). Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα απ’ όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να οριστεί και η επιτροπή εκπροσώπων των αγροτών.

Ανοίγουν δρόμους οι αγρότες και «ζεσταίνουν τις μηχανές» για το Μαξίμου

Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στα περισσότερα σημεία της χώρας, ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης και της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την Τρίτη.

Σε ποια σημεία ανοίγουν τα μπλόκα οι αγρότες

Τα τρακτέρ των αγροτών της Λάρισας αναχώρησαν από τη σήραγγα των Τεμπών. Επιστρέφουν στη Νίκαια, στο μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας, λύνοντας την… πολιορκία της Εθνικής οδού και οδεύοντας προς το Μαξίμου και τον διάλογο.

Αύριο, στη Νίκαια, θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό. Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας και συνομίλησε με τους αγρότες.

Νωρίτερα το πρωί, αναχώρησαν από τους παραδρόμους στο ύψος του Μπράλου τα 100 τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας.

Οι αγρότες της Φθιώτιδας θα παραμείνουν στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης με τα τρακτέρ παραταγμένα στην Εθνική οδό. Το απόγευμα της Παρασκευής, 09/01, οι αγρότες στα Μάλγαρα άνοιξαν την Εθνική οδό.

Μέχρι αύριο το πρωί θα αποφασίσουν πότε θα ανοίξουν τους δρόμους οι αγρότες στο Κάστρο, στη Θήβα, στο Αγγελόκαστρο και στην Πάτρα.

Οι αγρότες ζητούν να ενταχθούν στο φθηνό ρεύμα όσοι έχουν και ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 155.103 αγρότες, δηλαδή το 87,2% είναι ενεργοί στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ χωρίς οφειλές.