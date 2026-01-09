Αποχώρησαν οι Θεσσαλοί αγρότες από τις σήραγγες των Τεμπών, κατευθυνόμενοι προς το μπλόκο της Νίκαιας, ύστερα από περισσότερες από 24 ώρες παραμονής και αποκλεισμού στο σημείο.

Παράλληλα, στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, αποκαθιστώντας προσωρινά την κυκλοφορία στην περιοχή.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το επίκεντρο των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει σε πλήρη λειτουργία και αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τις αγροτικές διαμαρτυρίες.

Η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για την 4η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου στη Νίκαια, ύστερα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τη 1:00 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων βημάτων και η προετοιμασία για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία θα καθοριστεί η επιτροπή εκπροσώπων.

Ανοιχτά τα διόδια Νέων Μαλγάρων

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, παρά το αρχικό σχέδιο για 48ωρο αποκλεισμό που είχε ξεκινήσει χθες το μεσημέρι.

Λίγο μετά τις 18:30, και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία. Αντιπροσωπεία των αγροτών θα συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στη Νίκαια, ενόψει του ραντεβού με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ανοίγματα και αποκλεισμοί στη Βοιωτία

Μια προσωρινή ανάσα στην κυκλοφορία, κυρίως για τα βαρέα οχήματα από βορρά προς νότο, δόθηκε στη Βοιωτία μετά την απόφαση των αγροτών να άρουν τον αποκλεισμό στην παλαιά εθνική οδό.

Οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θήβας – Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτίας, αποσύρθηκαν από το σημείο και επέστρεψαν στο μπλόκο που διατηρούν στον κόμβο της Θήβας.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας κρατούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους. Αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη για αξιολόγηση των δεδομένων και πιθανή άρση των αποκλεισμών έως αύριο το μεσημέρι.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει αποκλεισμό διάρκειας 96 ωρών, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Λήξη αποκλεισμών σε Δυτική Μακεδονία και Προμαχώνα

Στις 17:30 σήμερα έληξε η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει χθες στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και αποκλεισμό παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Στα τελωνεία

Έληξε αργά το μεσημέρι και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας. Η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει χθες στις 12:00 και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων, με περιοδική διέλευση Ι.Χ. οχημάτων.

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8:00 το πρωί. Το μπλόκο, περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, αναμένεται να ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. και τα τουριστικά λεωφορεία. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης ανάλογα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Για τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει αποδεχθεί τη νέα πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Ιανουαρίου το απόγευμα. Ενόψει της συνάντησης, αύριο στις 13:00 στη Νίκαια θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τον ορισμό της αντιπροσωπείας και την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου δράσης.