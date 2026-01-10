Συνεδριάζει σήμερα στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη σημερινή συνεδρίαση θα καθοριστεί από τους αγρότες η σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο, όπου αναμένεται να τεθούν τόσο τα έξι κυβερνητικά θέματα όσο και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Από τη συνάντηση θα απουσιάσουν οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια και την Κρήτη, οι οποίοι έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι στη Νίκαια. Οι αγρότες δηλώνουν ότι προσέρχονται στη συνάντηση με «μικρό καλάθι», εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα να υπάρξουν έστω και μερικές ικανοποιήσεις των αιτημάτων τους, ώστε να επιστρέψουν στα μπλόκα και να λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, δίνουν εκ νέου ραντεβού στα μπλόκα.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, με τα Τέμπη, τα Μάλγαρα και την Παλαιά Εθνική Οδό Θήβας–Λιβαδειάς να έχουν ανοίξει. Ωστόσο, παραμένουν ενεργά τα μπλόκα στη Νίκαια, στον κόμβο της Θήβας και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα είναι ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, καθώς και τα μπλόκα στη Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Ανοιχτή είναι και η Εγνατία Οδός στο ύψος της Σιάτιστας.

Σταδιακά άνοιξαν από χθες το βράδυ τα μπλόκα στην Εγνατία Οδό και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Προβλήματα, ωστόσο, εξακολουθούν να καταγράφονται στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών, προκαλώντας αποκλεισμούς.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών και μετακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγάλος αριθμός τους —περίπου 1.500 έως 2.000— στην Εθνική Οδό δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις των επόμενων ημερών.

Στη Γενική Συνέλευση κατατέθηκαν και προτάσεις για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Αθήνα την ημέρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, με στόχο τη συμπαράσταση και άλλων κοινωνικών ομάδων.

Κάστρο Βοιωτίας: Το πιο κρίσιμο σημείο

Για την κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας μίλησε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι τα βαρέα οχήματα δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παράκαμψη. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τους αγρότες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία.

Όπως ανέφερε, όταν τελούνται αδικήματα η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για δεκάδες δικογραφίες. Ειδική αναφορά έκανε στη Νεμέα, όπου, όπως είπε, «κινδύνευσαν και οι ίδιοι οι αγρότες που εισέρχονταν πεζοί στο οδικό δίκτυο», σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, καθώς πραγματοποιήθηκε δίπλα στο μπλόκο.