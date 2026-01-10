Σε κινητοποιήσεις μεγάλης κλίμακας προχώρησαν αγρότες στη Γερμανία, αποκλείοντας βασικούς οδικούς άξονες στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και του Mercosur.

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονης πολιτικής συζήτησης για τη συμφωνία, λίγες ημέρες μετά το «πράσινο φως» του Συμβουλίου της ΕΕ για την υπογραφή της.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες αγροτών με τρακτέρ απέκλεισαν από τις πρώτες πρωινές ώρες τμήματα των αυτοκινητοδρόμων A19 και A20, καθώς και τον οδικό άξονα B96 στο κρατίδιο του Βραδεμβούργου, ενώ επηρεάστηκαν και ορισμένες προσβάσεις προς το Βερολίνο.

Η αστυνομία προχώρησε στη διάλυση κάποιων αυθόρμητων μπλόκων που δεν είχαν δηλωθεί εκ των προτέρων, την ώρα που οι οργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι οι κινητοποιήσεις θα διαρκούσαν έως το απόγευμα.

Τις διαμαρτυρίες οργάνωσαν η Αγροτική Ένωση Βρανδεμβούργου και το κίνημα «Το χωράφι συνδέει», τα οποία στο κοινό τους ανακοινωθέν υποστήριξαν ότι η συμφωνία ΕΕ–Mercosur απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα της τοπικής αγροτικής παραγωγής.

Όπως ανέφεραν, η ευρωπαϊκή –και ειδικότερα η γερμανική– γεωργία εκτίθεται σε έναν «αθέμιτο ανταγωνισμό» από χώρες όπου ισχύουν χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, επιτρέποντας την παραγωγή φθηνότερων αγροτικών προϊόντων.

Οι αγροτικές οργανώσεις ζήτησαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περιορισμό των εισαγωγών, καταπολέμηση των μονοπωλιακών πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα και υιοθέτηση στρατηγικής που θα διασφαλίζει ότι ο εφοδιασμός τροφίμων θα βασίζεται κατά προτεραιότητα στην περιφερειακή παραγωγή. Προειδοποίησαν μάλιστα ότι, σε περίπτωση που η συμφωνία τεθεί σε ισχύ, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, ακόμη και με στόχο την αποχώρηση της Γερμανίας από τη συμφωνία.

Αντίστοιχες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν και στο βόρειο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου – Πομερανίας, όπου αγρότες πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις σε διάφορους αυτοκινητοδρόμους χωρίς, ωστόσο, να διακόψουν πλήρως την κυκλοφορία. Το κλίμα έντασης αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες ανησυχίες του αγροτικού κόσμου στη Γερμανία, ο οποίος θεωρεί ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες επιβαρύνουν δυσανάλογα τους Ευρωπαίους παραγωγούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχυρότερη επαγγελματική οργάνωση του κλάδου, η Ένωση Γερμανών Αγροτών, έχει επίσης εκφράσει την αντίθεσή της στη συμφωνία με τη Mercosur, χωρίς όμως να συμμετάσχει στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

Η στάση αυτή υπογραμμίζει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις στον αγροτικό χώρο, αλλά και το γεγονός ότι το ζήτημα της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur εξελίσσεται σε έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους φακέλους της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.