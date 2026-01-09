Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur αναμένεται να υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής. Η συμφωνία θεωρείται ορόσημο για τις δύο ενώσεις, καθώς ολοκληρώνει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων που κράτησε πάνω από 25 χρόνια.

“Θα υπογράψουμε στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη μια ιστορική συμφωνία, την πιο φιλόδοξη μεταξύ των δύο ενώσεων“, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Αργεντινός υπουργός Πάμπλο Κουίρνο.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει το πράσινο φως για την υπογραφή, χαρακτηρίζοντάς την “μια ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια”.

“Σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου αυξάνεται ο προστατευτισμός και η μονομέρεια, η συμφωνία αποτελεί ένα σημάδι υπέρ του διεθνούς εμπορίου ως μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης, με οφέλη για τις δύο ενώσεις“, δήλωσε ο Λούλα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι “το κείμενο της συμφωνίας διευρύνει τις δυνατότητες για τις βραζιλιάνικες εξαγωγές και τις ευρωπαϊκές επενδύσεις και απλοποιεί τους εμπορικούς κανόνες για τα δύο μέρη“, υπογραμμίζοντας τη “νίκη του διαλόγου” έπειτα από δεκαετίες συνομιλιών.

Μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών

Η συμφωνία δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερων συναλλαγών παγκοσμίως, καλύπτοντας περισσότερους από 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Ο Λούλα, ένθερμος υποστηρικτής της, θεωρεί ότι θα ενισχύσει τη θέση της Βραζιλίας ως μεγάλης γεωργικής δύναμης.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις εξαγωγές αυτοκινήτων, μηχανών, κρασιών και οινοπνευματωδών προς τη Νότια Αμερική.

Αντίστοιχα, θα διευκολύνει την εισαγωγή στην Ευρώπη προϊόντων όπως κρέας, ζάχαρη, ρύζι, μέλι και σόγια από τις χώρες της Mercosur, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους ευρωπαϊκούς παραγωγικούς τομείς.