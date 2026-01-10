Σε νέα φάση περνούν οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου στην Ισπανία απέναντι στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και του Mercosur, με εκτεταμένες κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς δρόμων στην Καταλονία και τη Γαλικία.

Όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα της Νότιας Αμερικής.

Στην Καταλονία, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη και συνεχίστηκαν και το Σάββατο, με τους αγρότες να έχουν αποκλείσει συνολικά πέντε βασικές οδικές αρτηρίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τμήματα της AP-7 στην επαρχία της Χιρόνα, της A-2 στη Λέριδα, της C-16 στη Βαρκελώνη, καθώς και οι οδοί T-11 και A-27 που οδηγούν στο λιμάνι της Ταραγόνα.

Οι διοργανωτές έχουν προειδοποιήσει ότι οι αποκλεισμοί θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως την Κυριακή, εφόσον δεν υπάρξει πολιτική ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Ο εκπρόσωπος των κινητοποιήσεων, Εδουάρδο Εσκολά, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική απάντηση από τον περιφερειακό σύμβουλο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας της Καταλονίας, Όσκαρ Ορντέιγ, παρά το αίτημα των αγροτών να μεταφερθεί από κοινού στο ισπανικό υπουργείο Γεωργίας η ξεκάθαρη αντίθεσή τους στη συμφωνία. Όπως τόνισε, ο αγροτικός τομέας θεωρεί ότι το πλαίσιο της συμφωνίας είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για την πρωτογενή παραγωγή της περιοχής, καθώς εντείνει τον ανταγωνισμό με προϊόντα που παράγονται υπό χαμηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ιδιαίτερη ένταση καταγράφεται στην Ταραγόνα, όπου περίπου εκατό αγρότες, με δεκάδες τρακτέρ και οχήματα, έχουν αποκλείσει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την κύρια πρόσβαση στο λιμάνι της πόλης μέσω της A-27. Πολλοί από τους διαδηλωτές διανυκτερεύουν επιτόπου, μέσα σε τρακτέρ, ρυμουλκούμενα ή ακόμη και σκηνές, στήνοντας πρόχειρους χώρους εστίασης πάνω στην άσφαλτο. Ο πρόεδρος του Gremi de la Pagesia Catalana, Ζοάν Ρεγκόλφ, δήλωσε ότι, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, το ηθικό παραμένει υψηλό και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να επεκταθούν και σε άλλα σημεία την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις σημειώνονται και στη Γαλικία, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι της επαρχίας Ουρένσε απέκλεισαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου την A-52 στο ύψος του Σίνθο δε Λίμια.

Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, με την τροχαία να προχωρά σε εκτροπές, ενώ κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας οι συμμετέχοντες έκαψαν μπάλες άχυρου και ελαστικά. Οι κινητοποιήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε σειρά προηγούμενων δράσεων των τελευταίων εβδομάδων, όπως μαζικές πορείες τρακτέρ και αποκλεισμούς δημόσιων κτιρίων.

Οι ισπανικές κινητοποιήσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κύμα αντιδράσεων απέναντι στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο στήριξης ύψους 300 εκατ. ευρώ προς τους αγρότες της, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις κοινωνικές εντάσεις που προκάλεσε η προώθηση της συμφωνίας. Το ζήτημα αναδεικνύεται έτσι σε έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους φακέλους της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά σαφείς εγγυήσεις για την προστασία της τοπικής παραγωγής και του εισοδήματός του.