Δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, καταγράφει μεταξύ άλλων πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν το πολιτικό τοπίο ενδεχόμενα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα. Επίσης, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία μετρά 32,4%.

Ειδικότερα στην εκτίμηση εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,9%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,3%, η Ελληνική Λύση με 7%, το ΜέΡΑ25 με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 3,3%, η Νίκη με 1,8%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και άλλο με 11,9%.

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε», τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: το 26,4% απαντά τη ΝΔ και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, το ΚΚΕ με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,9%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, το ΜέΡΑ25 με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,7%, η Νίκη με 1,5%, η Νέα Αριστερά με 1,1%, άλλο 9,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,5%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει το 31,4% και ακολουθεί με 10,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έπονται με 5,9% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 4,8% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, 4,5% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 2,9% ο Σωκράτης Φάμελλος, 2,4% ο Στέφανος Κασσελάκης, 2,1% ο Αλέξης Χαρίτσης, 1,4% η Αφροδίτη Λατινοπούλου και 1,1% ο Δημήτρης Νατσιός.

Η δημοσκόπηση μέτρησε και το «πόσο πιθανό είναι να αλλάζατε την επιλογή σας υπέρ ενός κόμματος υπό τη Μαρία Καρυστιανού», με το 14,5% να απαντά πολύ πιθανό, το 9,6% αρκετά πιθανό, το 12,5% λίγο πιθανό, το 61,9% καθόλου πιθανό και 1,5 ΔΞ/ ΔΑ ενώ στο ίδιο ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα απαντούν το 10,1% πολύ πιθανό, το 3,9% αρκετά πιθανό, το 11% λίγο πιθανό, το 74,6%.

Στη δημοσκόπηση μετρήθηκε ο επαναπροσδιορισμός της πρόθεσης ψήφου υπό το σενάριο καθόδου των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα με τα αποτελέσματα να διαμορφώνονται ως εξής: