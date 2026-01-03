Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία εξακολουθούν να αποτελούν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της «Palmos Analysis» για τον «Ελεύθερο Τύπο», τη μοναδική αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, με σημαντικό προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης. Στην εκτίμηση ψήφου, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 29,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,3%.

Η έρευνα δημοσιεύεται λίγες ημέρες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπληρώσει δέκα χρόνια στην προεδρία της κεντροδεξιάς παράταξης και σχεδόν μία δεκαετία συνεχούς κυριαρχίας στις δημοσκοπήσεις. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει προεκλογική χρονιά, καθώς οι εθνικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, δηλαδή σε περίπου 450 ημέρες.

Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι ιδιαίτερη, καθώς η Ν.Δ. θα επιδιώξει μια τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη θητεία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αναμετρηθούν για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να προστεθούν και οι νέοι σχηματισμοί που σχεδιάζουν ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Το πολιτικό περιβάλλον και οι προκλήσεις

Ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης, σύμφωνα με την δημοσκόπηση, δεν είναι κάποιο κόμμα αλλά τα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, με την ακρίβεια να παραμένει στο επίκεντρο. Παράλληλα, ζητούμενο είναι η αποφυγή νέων αστοχιών κατά τους τελευταίους 15 μήνες πριν τις κάλπες.

Το 32% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 62% πιστεύει το αντίθετο. Παρά τη φαινομενική δυσαρέσκεια, τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιμα με εκείνα των εκλογών του 2023, όταν η Ν.Δ. είχε λάβει 41% και το 36% των πολιτών δήλωνε πως η χώρα πορεύεται σωστά.

Ωστόσο, η φθορά είναι εμφανής. Η Ν.Δ. διανύει τον έβδομο χρόνο στη διακυβέρνηση και αντιμετωπίζει πιέσεις από την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθε να προστεθεί στη συνεχιζόμενη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.

Οι τάσεις στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 17,3 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ. Συγκεντρώνει 29,6%, έναντι 31,3% πριν από έναν χρόνο, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει πτώση τεσσάρων μονάδων, στο 12,3%.

Αντίθετα, η Πλεύση Ελευθερίας ενισχύεται σημαντικά, φτάνοντας στο 11,2% από 4,9%. Η Ελληνική Λύση ανεβαίνει στο 9,7% από 8,1%, κερδίζοντας έδαφος από τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΚΚΕ διατηρεί υψηλά ποσοστά στο 8,9%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 6,9%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 5,7%, ενώ η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, το ΜέΡΑ25, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας κινούνται κάτω από το 2,5%.