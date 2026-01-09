Η πολιτική κίνηση που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να χτύπησε πρώτα την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαγραφή Φαραντούρη, όμως έχει κρούσει καμπανάκια σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός από τις επιθέσεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του ΚΚΕ, τα πυρά αυτή τη φορά ήρθαν από τον Θανάση Καρτερό, πρόσωπο του περιβάλλοντος του Αλέξη Τσίπρα – επιβεβαιώνοντας πως στην Αμαλίας δεν άκουσαν ευχάριστα τις σκληρές εκφράσεις με τις οποίες η Καρυστιανού περιέγραψε το τρίτο μνημόνιο και την παρουσία του Τσίπρα στην πολιτική ζωή την περίοδο της διακυβέρνησής του: «Με όσα είπε, είναι λογικό να αντιλαμβάνεται τον Τσίπρα ως αντίπαλο. Και για να γίνουν πιο σαφή τα πράγματα, τι κάνει; Αντιγράφει κατά λέξη τις ομάδες αλήθειας και δολοφονίας χαρακτήρα, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος της Δεξιάς και της Ακρας Δεξιάς» ήταν το δικό του σχόλιο («ΕφΣυν»).

Η στάση αυτή ερμηνεύεται όχι μόνο λόγω της στάσης της Καρυστιανού απέναντι στον Τσίπρα, αλλά και με βάση τις εκτιμήσεις που βάζουν και το «κίνημα Τσίπρα» στη λίστα των δυνάμεων από τις οποίες η Καρυστιανού μπορεί να αποσπάσει ψήφους. Οι ομοιότητες μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι λίγες όσον αφορά τη συγκυρία και τη μορφή, όμως υποστηρικτές του Τσίπρα αναδεικνύουν την απουσία ιδεολογικής ταυτότητας από την πλευρά της Καρυστιανού.

Ακόμα και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τάσσεται υπέρ του Τσίπρα, το ίδιο αίσθημα είναι διάχυτο – ο Παύλος Πολάκης χθες δήλωσε (Open) πως ήταν ο πρώτος που έφερε στην πολιτική ζωή το αίτημα της «κάθαρσης» με τον τρόπο που το βάζει η Καρυστιανού, επαναλαμβάνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να παρουσιάσει ένα προοδευτικό, εναλλακτικό σχέδιο: «Καλωσορίζω την κυρία Καρυστιανού στη μάχη κατά της διαφθοράς. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα δεν φτιάχνονται έτσι. Τα κόμματα δεν είναι one man show, δεν είναι μονοθεματικά» σχολίασε. Στις κατηγορίες πως η Καρυστιανού εκφράζει τους «ψεκασμένους», οι οποίες αποδίδονται κυρίως από την κυβέρνηση, απάντησε η στενή της συνεργάτιδα της Καρυστιανού – και πρώην στέλεχος της «Νίκης» – Μαρία Γρατσία: «Αν κάποιος πρέπει να χαρακτηριστεί ψεκασμένος όταν εντοπίζει τα κακώς κείμενα τα οποία μάς έχουν εκθέσει διεθνώς, τότε είναι τιμητικός χαρακτηρισμός».

Δύο αντιπολιτευτικές πλευρές έχουν αποφασίσει να μη σηκώσουν τους τόνους: η Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, στελέχη του οποίου τονίζουν πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει στόχο μόνο τη σύγκρουση με την κυβέρνηση και δεν κοιτάει να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες αντιπολιτευτικές δυνάμεις. «Δεν θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό ούτε με την κυρία Καρυστιανού ούτε με τα άλλα κόμματα, εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, τη μόνη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς (Παραπολιτικά fm).

