Τρία παράθυρα έχουν οι ασφαλισμένοι για σύνταξη με το καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Η κατηγορία αυτή των εργαζομένων απολαμβάνει το ειδικό προνόμιο της συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία, ενώ έχει αυξημένη σύνταξη λόγω των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης.

Στις περιπτώσεις των βαρέων χρειάζεται προσοχή από τους ασφαλισμένους καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 1.000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη. Ειδικότερα, οι 3 περιπτώσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων με ΒΑΕ είναι οι παρακάτω :

1. Σύνταξη με βαρέα και 10.500 ένσημα. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες ή γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα και του 62ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή του 60ού για μειωμένη. Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 7.500 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης. Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι πλήρης εάν η αίτηση γίνει στην ηλικία των 62 ετών. Η σύνταξη στην περίπτωση της αίτησης στα 60 είναι μειωμένη. Η μείωση στην επιλογή της μειωμένης στα 60 είναι 51,27 ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη πλήρη.

Παράδειγμα: Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 7.500 στα βαρέα τον 2/2024, ενώ έχει γεννηθεί τον 6/1964. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 60 ετών με μειωμένη σύνταξη, ενώ πλήρη θα μπορεί να λάβει σε ηλικία 62 ετών το 2026.

2. Ανδρες με βαρέα και 4.500 ένσημα. Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και του 62ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης (πραγματικές και όχι πλασματικές), μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Παράδειγμα: Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2022, ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1962. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη.

3. Γυναίκες με βαρέα και 4.500 ένσημα. Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων. Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα, οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες η δυνατότητα εξόδου δίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης:

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57.

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα από την 1/1/2013 κι έπειτα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 62.

Παράδειγμα: Μισθωτή του πρ. ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2010, ενώ έχει γεννηθεί τον 6/1969. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 55 ετών. Η σύνταξη στην περίπτωση εξόδου στα 62 με το καθεστώς των βαρέων είναι πλήρης.