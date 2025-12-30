Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ποια τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και πώς διαμορφώνεται το ποσό μετά την αύξηση του 2026. Το επίδομα αφορά πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και δεν λαμβάνουν σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 93 του νόμου 4387/2016.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, με την προγραμματισμένη αύξηση των κύριων συντάξεων, θα αυξηθεί και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 446,86 ευρώ, ενώ σήμερα ανέρχεται σε 360 ευρώ. Η αύξηση θα ακολουθεί τις μεταβολές στις κύριες συντάξεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), δικαιούχοι της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ είναι και όσοι δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα λόγω οφειλών που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο συμψηφισμού ή παρακράτησης.

Προϋποθέσεις χορήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται σύνταξη ή άλλη παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό μεγαλύτερη από το ποσό του επιδόματος. Επιπλέον, απαιτείται μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα για 15 συνεχόμενα έτη πριν την αίτηση ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και 67ου έτους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ για άτομα ή τα 8.640 ευρώ για ζευγάρια. Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 90.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική δαπάνη κινητής περιουσίας (ΙΧ, μοτοσικλέτες) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ.

Από την παροχή εξαιρούνται μοναχοί και μοναχές που διαμένουν σε ιερές μονές και συντηρούνται από αυτές, καθώς και όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας. Επίσης, δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από το ποσό της παροχής.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του δήμου κατοικίας και αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ ταχυδρομικά. Η καταβολή αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερη παροχή από δημόσιο φορέα, καταβάλλεται η διαφορά έως το ύψος του επιδόματος. Το ποσό αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4387/2016.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαιτούνται, μεταξύ άλλων, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνη δήλωση μεταβολών, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε9, ΕΝΦΙΑ), βεβαιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς για τυχόν συντάξεις, καθώς και αποδεικτικά μόνιμης διαμονής όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή μισθωτήρια συμβόλαια.

Για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης ή διαμονής στο εξωτερικό, απαιτείται βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής σχετικά με τη συνταξιοδοτική τους κατάσταση. Στις περιπτώσεις που η έκδοση τέτοιων εγγράφων είναι δυσχερής, μπορεί να γίνει αποδεκτή υπεύθυνη δήλωση.

Ενδικοφανής προσφυγή

Κατά της απόφασης απονομής ή μη του επιδόματος επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οργάνου εξέτασης προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 78/1998, εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης. Το όργανο οφείλει να αποφανθεί εντός ενός μήνα από την υποβολή της προσφυγής.