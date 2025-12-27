Για χιλιάδες συνταξιούχους, η καθημερινότητα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, ιδιαίτερα όταν απαιτείται μόνιμη βοήθεια και φροντίδα. Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ δίνει σημαντική οικονομική ανάσα, αυξάνοντας τη σύνταξη κατά 50% για όσους κριθούν δικαιούχοι από τις αρμόδιες επιτροπές.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα αφορά συνταξιούχους αναπηρίας, τα πρόσωπα των οποίων έχουν αποβιώσει αλλά πληρούσαν τα ίδια κριτήρια, καθώς και τυφλούς συνταξιούχους γήρατος. Πρόκειται για προσωπική παροχή που δεν μεταβιβάζεται, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης στην καθημερινή ζωή.

Πόσο διαρκεί και πώς καταβάλλεται

Η παροχή αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και καταβάλλεται για όσο διάστημα η ΚΕΠΑ διαπιστώνει ανάγκη συνοδού. Αν υπάρξει βελτίωση ή επιδείνωση της υγείας, το ποσό επανεξετάζεται. Η πληρωμή πραγματοποιείται μαζί με τη σύνταξη, χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς να κάνετε αίτηση

Η διαδικασία είναι πλέον πλήρως ψηφιακή και πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να εξυπηρετηθούν από ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Παρακολούθηση πορείας

Μέσα στην πλατφόρμα, κάθε στάδιο της αίτησης εμφανίζεται με σαφείς ενδείξεις — από την προσωρινή αποθήκευση έως την έκδοση της Γνωμάτευσης Αναπηρίας. Ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ανα πάσα στιγμή σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία και τι απομένει να ολοκληρωθεί.

Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ δεν αποτελεί απλώς οικονομική ενίσχυση. Είναι ουσιαστική στήριξη για όσους τη χρειάζονται περισσότερο, αναγνωρίζοντας τη σημασία της καθημερινής βοήθειας και φροντίδας για μια αξιοπρεπή ζωή.