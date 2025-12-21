Κάθε ένσημο μετράει όταν πλησιάζεις στη σύνταξη, ειδικά αν είσαι μακροχρόνια άνεργος. Το νέο πλαίσιο προαιρετικής ασφάλισης δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να συνεχίσουν την ασφάλισή τους χωρίς να πληρώσουν οι ίδιοι εισφορές, με τη ΔΥΠΑ να αναλαμβάνει το κόστος, μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος για σύνταξη.

Η ρύθμιση αφορά όσους είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 12 μήνες συνεχόμενα, τους υπολείπονται έως πέντε χρόνια για πλήρη σύνταξη και διαθέτουν ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας, εξασφαλίζοντας ότι κανένας χρόνος ασφάλισης δεν θα χαθεί.

Η δικηγόρος–εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη μίλησε στα ΝΕΑ και εξήγησε πως για να ενταχθεί κάποιος στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνιων ανέργων, πρέπει να έχει συμπληρώσει 3.000 ημερομίσθια, να είναι 62 ετών και να χρειάζεται να συγκεντρώσει περίπου 1.500 ακόμη ένσημα για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. «Η ρύθμιση αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη», τονίζει η κα Κάρδαρη.

Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους:

Εγγραφή στη ΔΥΠΑ τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες

Υπόλοιπο έως 5 χρόνια για πλήρη σύνταξη

Ενεργή ψηφιακή κάρτα ανεργίας

Ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους μέχρι να συμπληρώσουν τον ελάχιστο αριθμό ημερών που απαιτείται για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης. Η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε μήνα τις εισφορές στον e-ΕΦΚΑ και στα επικουρικά ταμεία, ώστε ο χρόνος αυτός να αναγνωρίζεται κανονικά.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει και όσους προέρχονται από βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, χωρίς όμως ο χρόνος που θα προκύψει να υπολογίζεται ως βαρέος και ανθυγιεινός.

Μέχρι σήμερα, η προαιρετική ασφάλιση ήταν διαθέσιμη μόνο σε όσους πληρούσαν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, αφήνοντας πολλούς μακροχρόνια ανέργους εκτός. Η νέα διάταξη καταργεί αυτόν τον περιορισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για να κατοχυρώσουν τη σύνταξή τους περισσότεροι άνθρωποι.

Η κα. Κάρδαρη επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση στο αρμόδιο υποκατάστημα της περιοχής τους, προσκομίζοντας:

Ασφαλιστικά βιβλιάρια ή σχετικές βεβαιώσεις,

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν διαθέτουν πρόσθετο χρόνο ασφάλισης,

Βεβαίωση 12μηνης συνεχούς εγγραφής στη ΔΥΠΑ

Μετά την έγκριση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν σύνταξη περίπου 400 € για την κύρια σύνταξη και 450 € για την επικουρική, ανάλογα με τα ένσημα και το ταμείο τους.