Η σύνταξη χηρείας αυξήθηκε φέτος, καθώς όλες οι συντάξεις πήραν μια ανάσα 2,4%. Η δικηγόρος – εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη εξηγεί στα ΝΕΑ τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές και ποιοι θα δουν πραγματικά διαφορά στο εισόδημά τους.

Κατώτατο ποσό και μόνιμη στήριξη

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ελάχιστο ποσό της σύνταξης χηρείας είναι 446,87 ευρώ το μήνα. Όπως εξηγεί η κ. Κάρδαρη: «Αυτό προκύπτει από την αύξηση των συντάξεων κατά 2,4%. Δηλαδή η εθνική σύνταξη από 436,39 ευρώ ανεβαίνει κατά 10,48 ευρώ και φτάνει τα 446,87 ευρώ. Ισχύει για όσους ο θανών είχε πάνω από 20 χρόνια ασφάλισης».

Τι γίνεται μετά τα πρώτα τρία χρόνια

Μετά την τριετία από τον θάνατο, αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει σύνταξη, το ποσό φτάνει στο 35% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να μπορεί να είναι μικρότερο από τα 446,87 ευρώ.

Παράδειγμα 1:

Ο θανών λάμβανε 1.000 ευρώ. Στην πρώτη τριετία η χήρα παίρνει 126 ευρώ. Μετά την τριετία, εφόσον εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, λαμβάνει 630 ευρώ.

Παράδειγμα 2:

Ο θανών λάμβανε 1.100 ευρώ. Στην πρώτη τριετία η χήρα παίρνει 770 ευρώ. Μετά την τριετία, δεν παίρνει το 35% (385 ευρώ), αλλά το κατώτατο πλαφόν των 446,87 ευρώ.

Παιδιά και άτομα με αναπηρία

Τα παιδιά μπορούν να παίρνουν σύνταξη μέχρι τα 24 έτη, είτε εργάζονται είτε σπουδάζουν, αρκεί να είναι άγαμα.

Για μόνιμη σύνταξη χηρείας των παιδιών, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Να θυμίσουμε, ότι η σύνταξη χηρείας τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται χωρίς περιορισμό ηλικίας, κάτι που δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στους επιζώντες.