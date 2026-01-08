Περίπου 138.000 αγορές στο φυσικό κατάστημα πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS από την ενεργοποίησή του στα POS (έγινε υποχρεωτική από 1/12/2025) μέχρι το τέλος του 2025. Η συνολική αξία των εν λόγω συναλλαγών έφτασε τα 3,3 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι το IRIS Commerce, δηλαδή το προϊόν άμεσων πληρωμών προς επιχειρήσεις λιανικής, σταδιακά εγκαθίσταται στην αγορά. Ωστόσο, είναι κοινή ομολογία ότι το IRIS έχει μπροστά του μεγάλο δρόμο μέχρι να εδραιωθεί ως κοινό μέσο πληρωμής στα καταστήματα. Αν ζητήσει κανείς να πληρώσει με IRIS για μια αγορά, το συνηθέστερο είναι να λάβει ένα βλέμμα απορίας από τον υπάλληλο του καταστήματος, που ενδεχομένως θα πει «δεν υποστηρίζουμε τέτοιες πληρωμές». Για να βγάλει άκρη, ο πελάτης πρέπει συχνά να επιμείνει, ώστε ο υπάλληλος να ρωτήσει τον υπεύθυνο του καταστήματος αν μπορεί να δεχθεί πληρωμές μέσω IRIS.

Αφού ο υπεύθυνος επιβεβαιώσει ότι πράγματι γίνεται, ο υπάλληλος θα ξανακοιτάξει το POS και θα επιλέξει την πληρωμή μέσω IRIS QR. Ο πελάτης θα πρέπει να έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία: να έχει ανοίξει την εφαρμογή mobile banking, να έχει πατήσει το εικονίδιο του IRIS και «πληρωμή με κωδικό QR». Αυτόματα ανοίγει η κάμερα του κινητού, ο πελάτης σκανάρει το QR που έχει εμφανιστεί στο POS, επιβεβαιώνει τη συναλλαγή με τα βιομετρικά του στοιχεία και η πληρωμή ολοκληρώνεται.

Η παραπάνω διαδικασία δεν είναι το ίδιο απλή με την πληρωμή με κάρτα, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια «δεύτερη φύση» των καταναλωτών. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι οι εύκολες, ανέπαφες πληρωμές με κάρτα είναι μια εξέλιξη της τελευταίας εξαετίας – προηγουμένως, για να πληρώσει κανείς με κάρτα έπρεπε να την εισαγάγει στο POS και να πληκτρολογήσει το ΡΙΝ στο μηχάνημα.

Εξάλλου, οι πληρωμές με IRIS βγάζουν από την εξίσωση τις αμερικανικές εταιρείες πληρωμών (Mastercard, Visa) που «συμμετέχουν» σε όλες τις πληρωμές με κάρτα και τα χρήματα μένουν εντός της Ελλάδας, αφού πρόκειται για εθνικό προϊόν. Επιπλέον, η προμήθεια που διακρατείται από τη συναλλαγή είναι μικρότερη (κατά περίπου 25%) από την αντίστοιχη των καρτών, ενώ τα χρήματα πιστώνονται άμεσα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

Το σχέδιο επέκτασης

Γι’ αυτό και η ΔΙΑΣ έχει βάλει σε πρώτο πλάνο την απλοποίηση των διαδικασιών προκειμένου να επεκταθούν οι πληρωμές μέσω IRIS στο κατάστημα. Σε πρώτη φάση αναμένεται η ευθυγράμμιση των εφαρμογών mobile banking των τραπεζών προκειμένου η επιλογή πληρωμής μέσω IRIS να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Επιπλέον, μέσα στους επόμενους μήνες θα ενσωματωθεί η τεχνολογία NFC (Near Field Communication), προκειμένου να μη χρειάζεται το «σκανάρισμα» του κωδικού, αλλά να γίνεται η πληρωμή απλά πλησιάζοντας το κινητό στο POS.

Εξάλλου, η ΔΙΑΣ θέλει να υποστηρίξει τις πληρωμές με IRIS στο κατάστημα, εντάσσοντάς τες στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών των τραπεζών, με τα οποία οι καταναλωτές συγκεντρώνουν πόντους (δηλαδή χρήματα) για την πραγματοποίηση μελλοντικών πληρωμών. Τέλος, η ΔΙΑΣ επεξεργάζεται τις τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να πραγματοποιεί μια μηνιαία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν αυτομάτως οι χρήστες του IRIS στο κατάστημα, με έναν τυχερό να λαμβάνει ένα ποσό (της τάξεως των 1.000 ευρώ) στον τραπεζικό του λογαριασμό – μέσω IRIS βεβαίως.