Το IRIS έχει πλέον επεκταθεί και στα φυσικά καταστήματα, καταγράφοντας περίπου 100.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο από την έναρξη της υποχρέωσης των καταστηματαρχών να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS Commerce.

Ωστόσο, η χρήση του συστήματος δεν έχει ακόμη «αγκαλιαστεί» από το ευρύ κοινό. Σε αντίθεση με τις κάρτες ή τα μετρητά, η διαδικασία πληρωμής μέσω IRIS απαιτεί περισσότερα βήματα: ο πελάτης πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή mobile banking, να συνδεθεί με τους κωδικούς ή τα βιομετρικά στοιχεία του, να σκανάρει τον κωδικό QR και να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή.

Όπως εξήγησε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, σε πρόσφατη εκδήλωση, το μεγάλο στοίχημα είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι οι πληρωμές μέσω IRIS στα καταστήματα να γίνουν πρώτη επιλογή, όπως ήδη συμβαίνει στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (IRIS Ρ2Ρ).

Το σχέδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση του συστήματος από τους καταναλωτές περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Σε πρώτο στάδιο, οι τράπεζες θα προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους ώστε η επιλογή πληρωμής με QR code (μέσω IRIS) να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη από δύο μεγάλες τράπεζες, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε όλες έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Επιβράβευση πελατών και νέα κίνητρα

Σε δεύτερο χρόνο, το IRIS πρόκειται να ενταχθεί στα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, όπως το €πιστροφή της Eurobank, το Yellow της Πειραιώς, το Bonus της Alpha Bank και το Go for More της Εθνικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι τράπεζες αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική αυτή, που θα ενίσχυε τη χρήση του IRIS, καθώς σήμερα οι καταναλωτές λαμβάνουν «πόντους» μόνο για πληρωμές με κάρτα.

Τρίτον, η ΔΙΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο καθιέρωσης μηνιαίας κλήρωσης, στην οποία θα συμμετέχουν αυτόματα όσοι πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS. Ένας τυχερός θα κερδίζει χρηματικό έπαθλο, της τάξεως των 1.000 ευρώ, το οποίο θα πιστώνεται απευθείας στον λογαριασμό του μέσω του ίδιου συστήματος.

Οφέλη για τους εμπόρους

Όπως υπογραμμίζει η Σταυρούλα Καμπουρίδου μιλώντας στα «ΝΕΑ», οι επιχειρηματίες έχουν κάθε λόγο να στηρίξουν το IRIS. Η προμήθεια που παρακρατείται σε κάθε συναλλαγή είναι χαμηλότερη από εκείνη των καρτών, ενώ τα χρήματα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό της επιχείρησης, σε λιγότερο από δέκα δευτερόλεπτα.