Αλλαγές στη χρήση της υπηρεσίας IRIS τίθενται σε ισχύ από τις 15 Ιανουαρίου 2026, με βασική μεταβολή τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών.

Η πιο δημοφιλής μορφή της υπηρεσίας, το IRIS P2P, επιτρέπει σήμερα τη μεταφορά έως 500 ευρώ ημερησίως μεταξύ φυσικών προσώπων ή σε λογαριασμούς του ίδιου χρήστη σε διαφορετικές τράπεζες, χωρίς προμήθεια.

Από το 2026, το ημερήσιο όριο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, ενώ θεσπίζεται νέο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών. Οι συναλλαγές αυτές δεν αφορούν εμπορικές δραστηριότητες, αλλά απλές μεταφορές μεταξύ φίλων ή συγγενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, οι ενεργοί χρήστες της υπηρεσίας ανέρχονται σε 4,25 εκατομμύρια, με περισσότερες από 2.000 νέες εγγραφές καθημερινά. Η χρήση του IRIS παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας τη διείσδυσή του στο τραπεζικό κοινό.

Παράλληλα, αυξάνεται στα 1.000 ευρώ ημερησίως (από 500 ευρώ) και το όριο πληρωμών προς ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς να υπάρχει ωστόσο μηνιαίος περιορισμός.

Η υπηρεσία εμφανίζει έντονη ανάπτυξη, με 4,25 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, περίπου 300.000 μεταφορές ημερησίως και 120 εκατομμύρια συναλλαγές ετησίως, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ.

Τι αλλάζει για δωρεές και το αφορολόγητο

Σε περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων που αφορούν δωρεά, απαιτείται δήλωση μέσω της πλατφόρμας myProperty. Ο δωρεοδότης πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό, είτε βάσει φορολογικών δηλώσεων είτε μέσω ανάλωσης κεφαλαίου.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν επίσης να ελέγχουν εάν καλύπτουν το αφορολόγητο όριο, διαπιστώνοντας μέσω e-banking αν οι ετήσιες δαπάνες τους αντιστοιχούν στο 30% του δηλωθέντος εισοδήματος. Οι περισσότερες τραπεζικές εφαρμογές παρέχουν σχετική ένδειξη για την κάλυψη του ποσού.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσοστό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού που υπολείπεται.