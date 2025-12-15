Η υπηρεσία IRIS έχει αλλάξει τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τα ποσά πιστώνονται σχεδόν ακαριαία στον λογαριασμό του παραλήπτη, χωρίς καθυστερήσεις. Αρκεί μόνο ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή ο ΑΦΜ, εφόσον είναι συνδεδεμένα με τραπεζικό λογαριασμό.

Οι συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων πραγματοποιούνται συνήθως χωρίς προμήθεια και με τους ίδιους μηχανισμούς ασφαλείας που ισχύουν στο e-banking.

Με απλά λόγια, το IRIS αποτελεί το «ελληνικό instant payment», αντίστοιχο υπηρεσιών όπως το Revolut P2P ή το PayPal, αλλά με άμεση σύνδεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των χρηστών.

Ποιες συναλλαγές θεωρούνται «επικίνδυνες»

Οι συνήθεις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν φορολογούνται. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για παράδειγμα, η επιστροφή χρημάτων από κοινά έξοδα, η κάλυψη λογαριασμών ή η αποστολή χρημάτων για προσωπική διευκόλυνση.

Η ΑΑΔΕ δεν θεωρεί εισόδημα ποσά που δεν προέρχονται από εργασία, παροχή υπηρεσιών, εμπορική δραστηριότητα ή επενδύσεις.

Ωστόσο, συναλλαγές που φέρουν χαρακτηριστικά επαγγελματικής δραστηριότητας ενδέχεται να κινήσουν το ενδιαφέρον της Εφορίας και να προκαλέσουν ελέγχους.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι συχνές εισροές χρημάτων από πολλούς αποστολείς ή η συγκέντρωση μεγάλων ποσών χωρίς σαφή αιτιολογία.

Για την αποφυγή παρεξηγήσεων, συνιστάται να αναγράφεται πάντα μια σύντομη αιτιολογία, όπως «λογαριασμός», «φαγητό», «ενοίκιο» ή «δώρο». Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται ότι πρόκειται για προσωπική συναλλαγή και όχι για εισόδημα.

Τι αλλάζει από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026, το IRIS θα εφαρμόσει νέα όρια στις συναλλαγές. Για τους ιδιώτες, το ημερήσιο όριο θα είναι 1.000 ευρώ και το μηνιαίο 5.000 ευρώ, ενώ για τους επαγγελματίες το μηνιαίο θα φτάνει τις 31.000 ευρώ.

Παράλληλα, εντός του 2026, η υπηρεσία θα επεκταθεί ώστε να επιτρέπει διασυνοριακές μεταφορές σε χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία.