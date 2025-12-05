Πληρωμές μέσω IRIS μπορούν να πραγματοποιούν από την περασμένη Δευτέρα (1/12) οι πολίτες για τις αγορές τους, καθώς τίθεται σε υποχρεωτική ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.

Σε εφαρμογή τίθεται από 1/12 η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (Β2C), και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου για τη διασύνδεση των υπόχρεων επιχειρήσεων με τη Φορολογική Αρχή και την αποδοχή άμεσων πληρωμών (IRIS) στο Σημείο Πώλησης.

Υποχρεωτικό το IRIS από 1/12 σε όλες τις επιχειρήσεις

Για επιχειρήσεις με λιανικές συναλλαγές B2C

Σκανάρεις έναν ειδικό QR κωδικό και πληρώνεις από το κινητό μέσω της εφαρμογής mobilebanking

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναβαθμίσεις των POS από τους παρόχους

Σταδιακά γίνεται η διασύνδεση των ταμειακών με τα αναβαθμισμένα POS

Πρόστιμα:

Για μη εγκατάσταση τερματικού POS και IRIS: 1.500€

Για τη διασύνδεση υπάρχει περίοδος χάριτος

Αλλαγή στα όρια από 1/1

Για συναλλαγές με ιδιώτες 1.000/ ημέρα και 5.000€ τον μήνα , αντί 500€/ημέρα σήμερα

Για συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών 31.000€

Οι χρήστες ξεπερνούν τα 4 εκατ. Και οι επαγγελματίες 570.000

