Το σύστημα πληρωμών IRIS ετοιμάζεται να επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το καλοκαίρι του 2026, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διασύνδεση των άμεσων πληρωμών μεταξύ χωρών. Το πρώτο στάδιο της επέκτασης θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2026, με τη σύνδεση του IRIS με τα αντίστοιχα συστήματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, παρουσίασε το case της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος IRIS. Το σύστημα αριθμεί πλέον 4,2 εκατ. χρήστες, 600.000 επαγγελματίες και 10.000 ηλεκτρονικά καταστήματα, με στόχο τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά δίκτυα πληρωμών μέσω του EuroPA. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία οφείλεται στην τεχνολογική ανάπτυξη in-house, στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία των τμημάτων της ΔΙΑΣ.

Η εταιρεία επεκτείνεται σταδιακά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έως το τέλος του 2025, οι ετήσιες συναλλαγές μέσω των συστημάτων της ΔΙΑΣ αναμένεται να φτάσουν τα 560 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 15 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθούν μέσω IRIS. Μέχρι τον Ιούνιο, το σύστημα θα επιτρέπει συναλλαγές εκτός Ελλάδας για Έλληνες ταξιδιώτες, αλλά και για Ευρωπαίους τουρίστες στη χώρα μας.

Το δίκτυο EuroPA και η ευρωπαϊκή προοπτική

Το IRIS, που σήμερα εξυπηρετεί την Ελλάδα και την Κύπρο, εντάσσεται στο δίκτυο EuroPA, μια συνεργασία μεταξύ εθνικών συστημάτων πληρωμών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος είναι η ενοποίηση των τεχνολογικών λύσεων για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου πληρωμών.

Η ΔΙΑΣ εξετάζει την επέκταση και σε χώρες χωρίς τοπικά συστήματα άμεσων πληρωμών, όπως η Μάλτα. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά διασύνδεση με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία, ενώ συνολικά το δίκτυο θα εξυπηρετεί πάνω από 105 εκατ. πολίτες σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

Η κα. Καμπουρίδου παρομοίασε τη νέα εμπειρία με το roaming στην κινητή τηλεφωνία: ο Έλληνας ταξιδιώτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί το IRIS στο εξωτερικό, ενώ ο Ευρωπαίος επισκέπτης θα πραγματοποιεί πληρωμές στην Ελλάδα μέσω του δικού του συστήματος.

Υποχρεωτική αποδοχή IRIS Commerce από 1η Δεκεμβρίου 2025

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα θα υποχρεούνται να δέχονται άμεσες πληρωμές μέσω IRIS Commerce, με χρήση QR code. Η μεταφορά χρημάτων ολοκληρώνεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, προσφέροντας σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των πληρωμών με κάρτα, όπου η εκκαθάριση καθυστερεί ημέρες.

Η άμεση ρευστότητα βοηθά τις επιχειρήσεις να επανεπενδύουν τα κεφάλαια στην οικονομία. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περίπου 200 δισ. ευρώ ημερησίως παραμένουν «κλειδωμένα» στο σύστημα πληρωμών λόγω καθυστερήσεων πιστώσεων. Οι άμεσες πληρωμές συμβάλλουν στη διάχυση αυτών των πόρων στην αγορά.

Η υιοθέτηση του IRIS Commerce ενισχύει επίσης τη φορολογική διαφάνεια και μειώνει την εξάρτηση από ξένες υπηρεσίες πληρωμών, ενδυναμώνοντας την τεχνολογική αυτονομία της χώρας.

Οφέλη για τους καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, το IRIS προσφέρει έναν επιπλέον γρήγορο και ασφαλή τρόπο πληρωμής, μέσω του mobile app της τράπεζάς τους. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να έχει ενεργοποιήσει το IRIS, αρκεί να διαθέτει ενεργή τραπεζική εφαρμογή.

Η διαδικασία της συναλλαγής

Κατά την πληρωμή, ο ταμίας επιλέγει τη λειτουργία IRIS στο POS, το οποίο συνδέεται με το σύστημα της ΔΙΑΣ και δημιουργεί ένα μοναδικό QR code για τη συναλλαγή. Ο πελάτης σαρώνει τον κωδικό μέσω του mobile banking app και η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, χάρη στη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών. Σε περιπτώσεις παλαιών POS χωρίς οθόνη αφής, ο QR code εκτυπώνεται για σάρωση από τον πελάτη.

Πηγή: ΟΤ