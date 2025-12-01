Από σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025, όλες οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, μπαίνουν υποχρεωτικά στην εποχή των πληρωμών IRIS. Το νέο πλαίσιο απαιτεί από κάθε επαγγελματία να δέχεται πληρωμές είτε μέσω POS είτε μέσω ενός QR code που θα συνδέεται με τον φορολογικό μηχανισμό ή την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Όσοι δεν προσαρμοστούν στους κανόνες της ΑΑΔΕ θα έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα. Από 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Για επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς και μη τουριστικά νησιά το ποσό περιορίζεται στο μισό.

Η διαδικασία της πληρωμής γίνεται πλέον πλήρως αυτοματοποιημένη. Τα POS εκδίδουν ένα μοναδικό QR code που «κουβαλά» όλες τις πληροφορίες της συναλλαγής, από το ποσό μέχρι την ημερομηνία και το ΑΦΜ. Ο πελάτης το σαρώνει από την εφαρμογή mobile banking και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η τράπεζα επιβεβαιώνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή. Ο επαγγελματίας ενημερώνεται άμεσα και η απόδειξη εκδίδεται χωρίς καθυστέρηση.

Στο χαρτί της απόδειξης δεν θα εμφανίζονται πλέον στοιχεία κάρτας, στη θέση τους θα αναγράφεται ο τρόπος εξόφλησης, όπως IRIS, ώστε να είναι ξεκάθαρη η μέθοδος πληρωμής.

Το IRIS χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στη χώρα, πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Με τη σημερινή εφαρμογή του μέτρου, το σύστημα γίνεται ακόμη πιο διαφανές και πλήρως ιχνηλάσιμο φορολογικά, ένα εργαλείο που στοχεύει στη μείωση της φοροδιαφυγής και στη θωράκιση των συναλλαγών.