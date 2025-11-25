Η Σουηδία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνάς της, με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων κορωνών (317 εκατομμυρίων ευρώ), όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Στοκχόλμης. Το νέο πακέτο αφορά την προστασία της χώρας από πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροπλάνα.

Από το συνολικό ποσό, δύο δισεκατομμύρια κορώνες (180 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθούν για την αγορά πυραύλων αέρος-αέρος μικρού βεληνεκούς IRIS-T, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο κορώνες (140 εκατομμύρια ευρώ) θα κατευθυνθούν στα οχήματα που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους, σύμφωνα με ανακοίνωση των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων.

«Πρόκειται για σημαντική ενίσχυση της αντιαεροπορικής μας άμυνας», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον σε συνέντευξη Τύπου στη μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας του Χάλμσταντ, στη νότια Σουηδία. Όπως εξήγησε, οι νέοι εξοπλισμοί θα επιτρέψουν την «κατάρριψη μαχητικών αεροσκαφών, πυραύλων κρουζ και διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

Παράλληλα, ο όμιλος Saab ανακοίνωσε ότι έλαβε παραγγελία από τη σουηδική Διοίκηση Αμυντικού Υλικού (FMV) για την προμήθεια αισθητήρων και λογισμικών διοίκησης και ελέγχου, συνολικού ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων κορωνών. Οι παραδόσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μεταξύ 2027 και 2028.

Ο υπουργός Άμυνας τόνισε ότι «το ραντάρ μπορεί, για παράδειγμα, να εντοπίζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δεν είναι μεγαλύτερα από ένα κουτί γάλα σε απόσταση μεγαλύτερη των τεσσάρων χιλιομέτρων».

Αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία έχει επιταχύνει την αύξηση των στρατιωτικών της δαπανών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ένταξή της στο ΝΑΤΟ το 2024. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η χώρα είχε μειώσει σημαντικά τις αμυντικές της δαπάνες, επικεντρώνοντας τις στρατιωτικές της δυνάμεις σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές.

Ωστόσο, η στάση αυτή άλλαξε ριζικά μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Σουηδία σχεδιάζει να διαθέσει 300 δισεκατομμύρια κορώνες (27 δισεκατομμύρια ευρώ) μέσα στην επόμενη δεκαετία για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων.