Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS βλέπουν σημαντική μείωση στο κόστος των συναλλαγών τους, έως και 25% φθηνότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές πληρωμές με κάρτες. Το όφελος είναι ιδιαίτερα εμφανές σε μικρές συναλλαγές και σε κλάδους με έντονη χρήση POS.

Πώς πληρώνει ο καταναλωτής με IRIS σε φυσικό κατάστημα

-Ανοίγει την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του.

-Επιλέγει τη λειτουργία σάρωσης QR (συνήθως στην αρχική οθόνη ή στην κατηγορία πληρωμών).

-Σκανάρει το QR Code που εμφανίζεται στο POS.

-Η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα, χωρίς επιπλέον βήματα.

Η πίστωση στον λογαριασμό του επαγγελματία γίνεται σχεδόν στιγμιαία, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται καθολική εφαρμογή της real-time εκκαθάρισης. Αυτό μειώνει τις καθυστερήσεις στην ταμειακή ροή και αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τους εμπόρους.

Συμφέρει τους επαγγελματίες το IRIS

Η συνολική προμήθεια διαμοιράζεται μεταξύ τραπεζών, acquirers και ΔΙΑΣ, με τη ΔΙΑΣ να λαμβάνει ελάχιστο μέρος, διατηρώντας χαμηλό το τελικό κόστος για τον έμπορο. Ειδικά η υπηρεσία IRIS P2Pro (Person-to-Professionals) προσφέρει προμήθεια από 0,2% έως 0,5%. Για παράδειγμα, σε μια συναλλαγή 100 ευρώ, η προμήθεια για τον επαγγελματία κυμαίνεται μεταξύ 0,20 και 0,50 ευρώ, ανάλογα με το ποσοστό που εφαρμόζεται (0,2%-0,5%).

Ένα επιπλέον όφελος είναι ότι οι επαγγελματίες απαλλάσσονται από το κόστος και τη συντήρηση POS, που φτάνει περίπου τα 10 ευρώ τον μήνα.

Μέχρι σήμερα, 575.000 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν εγγραφεί στο IRIS P2Pro, πραγματοποιώντας συναλλαγές αξίας 165 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025.

Στόχος του IRIS

Με τα σχήματα Commerce και P2Pro, το IRIS φιλοδοξεί να:

Μειώσει σημαντικά την προμήθεια για εμπόρους.

Ενισχύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Προσφέρει εναλλακτική στις πληρωμές με κάρτα.

Διευρύνει τη χρήση QR πληρωμών στην καθημερινότητα, τόσο των καταναλωτών, όσο και των επαγγελματιών.

Για τον καταναλωτή, η εμπειρία παραμένει απλή και ασφαλής, καθώς χρειάζεται μόνο ένα κινητό, μία εφαρμογή mobile banking και ένα QR code που αρκούν για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, χωρίς την πλαστική κάρτα.