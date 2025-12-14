Η υπηρεσία IRIS έχει μετατραπεί σε βασικό εργαλείο των καθημερινών συναλλαγών, επιτρέποντας άμεσες μεταφορές χρημάτων μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Φίλοι, οικογένειες και συνάδελφοι τη χρησιμοποιούν ευρέως για να μοιράζονται έξοδα, να επιστρέφουν χρήματα ή να διευκολύνουν μικρές καθημερινές πληρωμές.

Όσο όμως η χρήση του IRIS αυξάνεται, τόσο εντείνονται και τα ερωτήματα για το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι συναλλαγές από τη φορολογική διοίκηση και πότε μπορεί να θεωρηθούν φορολογητέο εισόδημα.

Ποιες μεταφορές χρημάτων δεν φορολογούνται

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς, οι συνηθισμένες μεταφορές μεταξύ ιδιωτών δεν συνιστούν εισόδημα και δεν φορολογούνται. Πρόκειται για περιπτώσεις όπως η πληρωμή ενός λογαριασμού από ένα άτομο και η επιστροφή του μεριδίου από τους υπόλοιπους, η κάλυψη κοινών εξόδων για φαγητό ή διασκέδαση, καθώς και η αποστολή χρημάτων στο πλαίσιο προσωπικής διευκόλυνσης.

Η ΑΑΔΕ δεν θεωρεί εισόδημα ποσά που δεν προκύπτουν από εργασία, παροχή υπηρεσιών, εμπορική δραστηριότητα ή επενδύσεις. Επομένως, οι μεταφορές για προσωπικούς λόγους ή κοινά έξοδα δεν δημιουργούν φορολογική υποχρέωση.

Η σημασία της αιτιολογίας στις συναλλαγές

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι καλό οι χρήστες να αναγράφουν πάντα μια σύντομη αιτιολογία κατά τη μεταφορά χρημάτων, όπως «λογαριασμός», «φαγητό», «ενοίκιο» ή «δώρο». Η ύπαρξη αιτιολογίας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε περίπτωση ελέγχου, καθώς βοηθά να τεκμηριωθεί ότι δεν πρόκειται για εισόδημα αλλά για επιστροφή ή προσωπική συναλλαγή.

Πότε μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την Εφορία

Η εικόνα αλλάζει όταν οι συναλλαγές μέσω IRIS παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε επαγγελματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μπορεί να τραβήξουν το ενδιαφέρον της Εφορίας περιπτώσεις όπου παρατηρούνται:

συχνές και επαναλαμβανόμενες εισροές χρημάτων,

χρημάτων, ποσά αρκετών εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ ,

, μεταφορές από πολλά διαφορετικά πρόσωπα ,

, συναλλαγές χωρίς σαφή ή καθόλου αιτιολογία.

Για παράδειγμα, αν κάποιος λαμβάνει σε τακτική βάση χρήματα από διαφορετικούς αποστολείς, η φορολογική διοίκηση μπορεί να θεωρήσει ότι υπάρχει αδήλωτη παροχή υπηρεσιών ή εμπορική δραστηριότητα και να ζητήσει εξηγήσεις ή δικαιολογητικά.

Τα νέα όρια συναλλαγών από το 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026 τίθενται σε ισχύ νέα όρια στις συναλλαγές μέσω IRIS. Για τους ιδιώτες, το ημερήσιο όριο θα ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και το μηνιαίο στα 5.000 ευρώ. Για τους επαγγελματίες, το ανώτατο όριο θα φτάνει τις 31.000 ευρώ τον μήνα.

Επέκταση του IRIS στην Ευρώπη

Εντός του 2026, το IRIS αναμένεται να επεκταθεί και σε διασυνοριακές συναλλαγές, επιτρέποντας μεταφορές χρημάτων προς χώρες του ευρωπαϊκού δικτύου EuroPA, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία.