Η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη στην Ευρώπη ως η χώρα με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών σε όλα τα σημεία πώλησης, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του εθνικού έργου «IRIS Παντού», το οποίο φέρνει τις πληρωμές Account to Account σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως κρίσιμου παράγοντα στην αλυσίδα των πληρωμών. Όπως σημείωσε, η ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη είναι προϋποθέσεις ώστε κάθε εθνική υποδομή να μετατρέπεται σε καθημερινή πρακτική για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η υπηρεσία IRIS, που αφορά τη διατραπεζική άμεση μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό, είναι από την 1η Δεκεμβρίου διαθέσιμη σε όλα τα POS και e-shops της χώρας, ολοκληρώνοντας το έργο «IRIS Παντού». Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαιώνουν την εντυπωσιακή πρόοδο της τελευταίας τετραετίας, που έχει οδηγήσει την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Η ΔΙΑΣ έχει εξελιχθεί σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αποτελεί τεχνολογικό πυλώνα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στρατηγικοί στόχοι της είναι η σταθερότητα, η καινοτομία και η αξιοπιστία. Για το 2025 εκτιμάται ότι μέσω των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν 540 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

IRIS: Το ενιαίο οικοσύστημα άμεσων πληρωμών

Το IRIS περιλαμβάνει τρεις βασικές υπηρεσίες:

• IRIS P2P: πληρωμές από άτομο σε άτομο

• IRIS P2Pro: πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

• IRIS Commerce: πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, το IRIS Commerce είναι διαθέσιμο σε κάθε POS και e-shop στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η Ελλάδα καθίσταται έτσι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών σε όλα τα σημεία πώλησης.

Το IRIS σε αριθμούς

• Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, οι άμεσες πληρωμές αντιπροσώπευαν το 40% των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα, έναντι 26,4% στην Ευρωζώνη.

• Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές IRIS, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. μέσω IRIS Commerce.

• Υπάρχουν 4,25 εκατ. εγγεγραμμένοι χρήστες IRIS P2P, με έως 500.000 συναλλαγές ημερησίως.

• 580.000 επαγγελματίες συμμετέχουν στο IRIS P2Pro, με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

• Παρουσία σε 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops μέσω IRIS Commerce.

Οφέλη για εμπόρους και καταναλωτές

Για τους εμπόρους, οι αλλαγές συνεπάγονται ανταγωνιστική τιμολόγηση, εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας και άμεση πίστωση, με υλοποίηση εντός του 2026. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από εύκολες πληρωμές μέσω mobile banking, άμεση εκτέλεση και επιβεβαίωση συναλλαγών, καθώς και μηδενικά ποσοστά απάτης.

Η κοινή εμπειρία πληρωμής σε όλα τα σημεία – από μικρά καταστήματα έως μεγάλες αλυσίδες και e-shops – συμβάλλει στη διάδοση των ψηφιακών συναλλαγών.

Η λογική QR και η συνέπεια της ΔΙΑΣ

Το IRIS Commerce και η υπηρεσία RF/QR της ΔΙΑΣ βασίζονται στη χρήση QR code για την πραγματοποίηση πληρωμών. Αν και πρόκειται για διαφορετικές υπηρεσίες, μοιράζονται μια κοινή φιλοσοφία: απλή, γρήγορη και οικεία εμπειρία για τον χρήστη. Η αξιοποίηση του QR μειώνει την πολυπλοκότητα και ενισχύει την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών.

Διαφορές IRIS Commerce και IRIS P2Pro

Το IRIS P2Pro αφορά πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, ενώ το IRIS Commerce απευθύνεται σε επιχειρήσεις με νομική προσωπικότητα. Για το P2Pro απαιτείται ενεργοποίηση από πελάτη και επαγγελματία στην τράπεζά τους, ενώ για το Commerce αρκεί η χρήση mobile banking.

Τα όρια συναλλαγών διαφέρουν: στο P2Pro κάθε ιδιώτης μπορεί να πληρώνει έως 500 ευρώ ημερησίως (με προγραμματισμένη αύξηση στα 1.000 ευρώ), ενώ στο Commerce δεν υπάρχει όριο ποσού.

Ρόλος της Πολιτείας και επόμενα βήματα

Η Πολιτεία, μετά την καθιέρωση της υποχρεωτικής αποδοχής καρτών μέσω POS, προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τις άμεσες πληρωμές, εφαρμόζοντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας. Οι κάρτες παραμένουν, οι άμεσες πληρωμές προστίθενται και οι επιλογές για πολίτες και επιχειρήσεις διευρύνονται.

Η ΔΙΑΣ σχεδιάζει περαιτέρω βελτιώσεις στην εμπειρία χρήστη και αύξηση των ορίων στις υπηρεσίες P2P και P2Pro από τις 15 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ένταξη του IRIS στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Το «IRIS Παντού» δεν αποτελεί πλέον μια θεωρητική πρωτοβουλία, αλλά μια λειτουργική πραγματικότητα με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Ελλάδα, πρώτη στην Ευρώπη, αποδεικνύει ότι οι άμεσες πληρωμές αποτελούν ήδη βασικό εργαλείο της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας.