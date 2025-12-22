Νέες αλλαγές τίθενται σε ισχύ στη δημοφιλή υπηρεσία IRIS, με πιο σημαντική τον διπλασιασμό του ημερήσιου ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους πολίτες στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Αυξάνεται το όριο στις μεταφορές χρημάτων

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το ημερήσιο όριο μεταφοράς χρημάτων μέσω της υπηρεσίας IRIS P2P αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ. Παράλληλα, καθιερώνεται νέο μηνιαίο πλαφόν ύψους 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Αντίστοιχες αλλαγές προβλέπονται και για τις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω της υπηρεσίας IRIS P2Pro. Από την ίδια ημερομηνία, το ημερήσιο όριο αυξάνεται επίσης στα 1.000 ευρώ, χωρίς να τίθεται μηνιαίος περιορισμός.

Ραγδαία αύξηση στη χρήση του IRIS

Η υπηρεσία IRIS P2P παραμένει η πιο δημοφιλής μορφή του συστήματος, με περίπου 4,25 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και περισσότερες από 2.000 νέες εγγραφές κάθε ημέρα.

Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 300.000 μεταφορές χρημάτων, ενώ έχει καταγραφεί ημερήσιο ρεκόρ 500.000 συναλλαγών. Στον τομέα των πληρωμών προς επαγγελματίες, οι εγγεγραμμένοι χρήστες προσεγγίζουν τις 580.000, με έως και 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

Οι προβλέψεις της ΔΙΑΣ για το 2025

Η ΔΙΑΣ εκτιμά ότι το 2025 οι διατραπεζικές υπηρεσίες της θα ολοκληρώσουν περίπου 540 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 520 δισ. ευρώ.

Για την υπηρεσία IRIS ειδικότερα, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 120 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,5 δισ. ευρώ θα αφορούν το IRIS Commerce.