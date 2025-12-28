Η χρήση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS ενισχύεται με ταχείς ρυθμούς στην ελληνική αγορά, καθώς πλέον εφαρμόζεται ευρέως και σε φυσικά καταστήματα. Μόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν περίπου 100.000 συναλλαγές μέσω IRIS σε σημεία πώλησης, συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στην υποχρεωτική αποδοχή του IRIS Commerce από τους επαγγελματίες.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στο εγχώριο σύστημα πληρωμών, καθώς το IRIS ξεπερνά τον αρχικό του ρόλο ως εργαλείο μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών και καθιερώνεται πλέον ως μέσο για καθημερινές εμπορικές συναλλαγές.

Το έργο «IRIS Παντού» και η ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΙΑΣ παρουσίασε πρόσφατα το εθνικό έργο IRIS Παντού, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τις άμεσες πληρωμές τύπου Account to Account διαθέσιμες σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα της χώρας. Σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, η Ελλάδα κατέχει ευρωπαϊκή πρωτιά στην καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών, έχοντας ολοκληρώσει τη μετάβαση σε μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με άλλες χώρες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, υπογράμμισε τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης γύρω από το σύστημα IRIS. Όπως ανέφερε, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πλήρη υιοθέτησή του από πολίτες και επιχειρήσεις.

Το σχέδιο δράσης για την καθιέρωση του IRIS

Κεντρικός στόχος της ΔΙΑΣ και των τραπεζών είναι το IRIS να καθιερωθεί ως βασικό μέσο πληρωμής στα καταστήματα, ακολουθώντας την επιτυχία του στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P). Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται τριμερές σχέδιο δράσης: