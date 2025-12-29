Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS προχωρά σε σημαντική αύξηση των ορίων συναλλαγών, ενισχύοντας περαιτέρω τις ψηφιακές πληρωμές και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε πολίτες και επαγγελματίες. Η αναβάθμιση αυτή στοχεύει στη διεύρυνση της χρήσης του συστήματος για την κάλυψη καθημερινών συναλλαγών και επαγγελματικών αναγκών.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, τα όρια συναλλαγών αυξάνονται ως εξής:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ.

Το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) διαμορφώνεται επίσης στα 1.000 ευρώ.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται μηνιαίο όριο, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Τα νέα όρια καθιστούν το IRIS ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων ή συγγενών, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές ή τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, η αλλαγή σημαίνει δυνατότητα αποστολής μεγαλύτερων ποσών σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω mobile banking.

Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, τα νέα όρια συνεπάγονται αυξημένη ρευστότητα και ταχύτερη είσπραξη πληρωμών, ειδικά σε μικρές συναλλαγές που δύσκολα πραγματοποιούνται με κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα.

Ανοδική πορεία και εδραίωση του IRIS

Το IRIS αποτελεί εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών (account‑to‑account), που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω ΑΦΜ, κινητού τηλεφώνου ή QR code, χωρίς τη χρήση κάρτας. Η υπηρεσία λειτουργεί σε όλο το τραπεζικό σύστημα και χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια πολίτες.

Περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια χρήστες έχουν ενεργοποιήσει το IRIS για ιδιωτικές μεταφορές (P2P), με ημερήσιο όγκο συναλλαγών άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Στις εμπορικές συναλλαγές (P2B) συμμετέχουν περίπου 580.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ η υπηρεσία IRIS Commerce, που καλύπτει πληρωμές μέσω POS και ηλεκτρονικών καταστημάτων, αντιπροσωπεύει το 41% της συνολικής αξίας συναλλαγών IRIS.

Η αύξηση των ορίων έρχεται σε μια περίοδο που το IRIS έχει καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις, φυσικές και ηλεκτρονικές, σε συνδυασμό με τη σύνδεση των POS με τα συστήματα της ΑΑΔΕ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και τη φορολογική συμμόρφωση.

Διεύρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της ΕΕ από το 2026. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την ελληνική πλατφόρμα σε κομβική θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες. Με την προσθήκη των 4,25 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση θα ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο, αρχικά για τις P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προτεραιότητα της ΔΙΑΣ αποτελεί η διασύνδεση επιτυχημένων account‑to‑account σχημάτων, όπως το IRIS, με ευρωπαϊκά αντίστοιχα όπως το Bizum (Ισπανία), το Blik (Πολωνία) και το Twint (Ελβετία), δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο που αξιοποιεί την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Στη συνέχεια, προβλέπεται επέκταση σε αγορές χωρίς τοπικά payment systems, όπως η Μάλτα.

Η ελληνική αγορά κινείται με ταχύτητα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών, και το IRIS αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της μετάβασης. Με την εφαρμογή των νέων ορίων από τον Ιανουάριο, οι συναλλαγές στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στις διαπροσωπικές σχέσεις περνούν ακόμη πιο καθαρά στην οθόνη του κινητού — χωρίς μετρητά και κάρτες, με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή.