Ακόμη και το παραδοσιακό έθιμο με τα κάλαντα φαίνεται να προσαρμόζεται στη ψηφιακή εποχή, καθώς στην Πάτρα μαθητές πληρώθηκαν φέτος μέσω της… υπηρεσίας IRIS.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τον άστατο καιρό της παραμονής των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου), πολλά παιδιά βγήκαν στους δρόμους για να ψάλλουν τα κάλαντα. Όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Πάτρα, μαθητές όλων των ηλικιών και βαθμίδων εκπαίδευσης περιηγήθηκαν από νωρίς σε γειτονιές, σπίτια και καταστήματα της πόλης, διατηρώντας ζωντανό το εορταστικό πνεύμα.

Ωστόσο, η φετινή ιδιαιτερότητα εντοπίστηκε στον τρόπο ανταμοιβής τους. Όπως ανέφεραν δύο μαθητές στην κάμερα του Star «μας έβαλαν τα χρήματα, δύο φορές νομίζω, με IRIS. Τσεκάραμε εάν μπήκαν, και εάν δεν, δεν θα φεύγαμε».

Η χρήση της ηλεκτρονικής πληρωμής για τα κάλαντα δείχνει πως ακόμη και οι πιο ριζωμένες παραδόσεις προσαρμόζονται στις σύγχρονες τεχνολογικές συνήθειες, χωρίς να χάνουν τον εορταστικό τους χαρακτήρα.