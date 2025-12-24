Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων στη Χαλκίδα, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε σε γνωστό αρτοποιείο επί της οδού Αρεθούσης και επιχείρησε να το ληστέψει υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 08:50 το πρωί. Ο δράστης μπήκε από την κεντρική είσοδο του καταστήματος και κινήθηκε κατευθείαν προς το ταμείο. Εκεί, κρατώντας κουζινομάχαιρο μεσαίου μεγέθους, απείλησε την υπάλληλο και απαίτησε τις εισπράξεις.

Η εργαζόμενη αρνήθηκε να του παραδώσει τα χρήματα και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Η άμεση αντίδρασή της κινητοποίησε τους συναδέλφους της, οι οποίοι βγήκαν από το εργαστήριο του αρτοποιείου, αναγκάζοντας τον επίδοξο ληστή να τραπεί σε φυγή.

Καταδίωξη και τραυματισμός

Ο δράστης εγκατέλειψε την προσπάθειά του και έφυγε πεζός προς την οδό Καρύστου, χωρίς να καταφέρει να αποσπάσει χρήματα ή αντικείμενα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης τον καταδίωξε πεζός, όμως κατά την προσπάθειά του να τον πλησιάσει, γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος, τραυματίζοντας σοβαρά τον αριστερό του ώμο. Μετέβη μόνος του στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε εξάρθρωση ώμου.

Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποκαταστάθηκε το τραύμα, ο ιδιοκτήτης αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου. Σύμφωνα με τις περιγραφές που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, πρόκειται για έναν άνδρα ψηλό, περίπου 1,80 μέτρων.

Ο ύποπτος έχει ανοιχτόχρωμο δέρμα και φορούσε μαύρο μπουφάν, σκουρόχρωμη φόρμα και σκούρα υποδήματα. Πιθανότατα έφερε γυαλιά μυωπίας και είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, σφίγγοντας τα κορδόνια από την κουκούλα του φούτερ που φορούσε εσωτερικά του μπουφάν.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη του δράστη.