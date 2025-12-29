Το IRIS εγκαινιάζει μια νέα εποχή στις πληρωμές στα φυσικά καταστήματα, προσφέροντας ταχύτητα και ευκολία στις συναλλαγές. Το σύστημα, που έως πρόσφατα χρησιμοποιούνταν κυρίως για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, καταγράφει ήδη σημαντική δυναμική.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΣ, το IRIS έχει επεκταθεί πλέον και στα καταστήματα, με περίπου 100.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ να πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Τα δεδομένα αυτά αφορούν την περίοδο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS Commerce.

Πριν από λίγες ημέρες, η ΔΙΑΣ παρουσίασε το εθνικό έργο «IRIS Παντού», μια πρωτοβουλία που καθιστά δυνατές τις άμεσες πληρωμές Account to Account σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης στη χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται έτσι στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών, σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την παρουσίαση, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, υπογράμμισε τον ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως βασικού κρίκου στο οικοσύστημα των πληρωμών. Όπως τόνισε, η σωστή ενημέρωση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικά στοιχεία για την ενσωμάτωση μιας εθνικής υποδομής στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Η ίδια σημείωσε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Στόχος είναι οι πληρωμές μέσω IRIS στα καταστήματα να αποτελέσουν την πρώτη επιλογή, όπως συμβαίνει ήδη στις συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Επιβράβευση και πόντοι μέσω IRIS

Το σχέδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση του συστήματος από τους καταναλωτές προβλέπει τρεις φάσεις. Αρχικά, οι τράπεζες θα προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους ώστε η επιλογή πληρωμής με QR code μέσω IRIS να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται ήδη από δύο μεγάλες τράπεζες και αναμένεται να επεκταθεί σε όλες έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε δεύτερο στάδιο, το IRIS θα ενταχθεί στα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, όπως το €πιστροφή της Eurobank, το Yellow της Πειραιώς, το Bonus της Alpha Bank και το Go for More της Εθνικής. Οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν θετικά την προοπτική, καθώς σήμερα οι καταναλωτές συγκεντρώνουν πόντους μόνο για πληρωμές με κάρτα.

Τέλος, η ΔΙΑΣ εξετάζει τη θέσπιση μηνιαίας κλήρωσης, στην οποία θα συμμετέχουν αυτόματα όσοι πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS. Ένας τυχερός θα κερδίζει χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο θα πιστώνεται άμεσα στον λογαριασμό του μέσω του ίδιου συστήματος.