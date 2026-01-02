Στην αυγή του 2026 ξεκινούν με έμμεσες προσκλήσεις και με ανοιχτές προκλήσεις για τη ΝΔ και για το ΠΑΣΟΚ τα «παιχνίδια» πολιτικής συναίνεσης, την ώρα που τόσο η κυβερνητική παράταξη όσο και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαχειριζόμενα διαφορετικές πιέσεις, επιχειρούν αποτελεσματικά κλεισίματα του ματιού σε ψηφοφόρους του ενδιάμεσου χώρου.

Σε μόνο ένα 24ωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε σινιάλα συναινετικής διάθεσης – έτσι θέλει να τα παρουσιάζει – αφενός για τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που αναμένεται να εκκινήσει επισήμως στους επόμενους μήνες, αφετέρου για τη στελέχωση Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη «συνεννόηση» στις μεγάλες αλλαγές για τη χώρα ως «κορυφαίο ζητούμενο» του 2026: στη διαδικασία «μιας φιλόδοξης συνταγματικής αναθεώρησης θα δοκιμαστούν στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης». Και χθες, κατά τον καθιερωμένο καφέ στο Κολωνάκι, μεταξύ άλλων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, εξέφρασε την πρόθεση να αναλάβει πρωτοβουλία «συναίνεσης» με το ΠΑΣΟΚ ώστε να ξεκλειδώσει η στελέχωση τριών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών (Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και Συνήγορος του Πολίτη), ζητώντας από τον Κακλαμάνη να κινήσει ταχέως τη σύγκληση της Διάσκεψης των Προέδρων, με στόχο την εξασφάλιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας 3/5.

Στόχος

Αυτή η διπλή αναφορά του Μητσοτάκη επέτεινε, κατά πληροφορίες, την ενόχληση του Νίκου Ανδρουλάκη για τους πρωθυπουργικούς χειρισμούς. Εχει προηγηθεί άλλωστε η διατύπωση της σκέψης του Μητσοτάκη για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα καθώς και η αποστροφή του ότι θα έπινε μια μπίρα με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Πίσω από τα πρώτα μπρα ντε φερ της χρονιάς στο όνομα της «συναίνεσης» κρύβεται μια κοινή στόχευση: κεντρογενείς, μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι μπορεί να στήριξαν ΝΔ το 2023 αλλά κοιτάζουν πλέον με δυσπιστίατην κυβέρνηση Μητσοτάκη και διεκδικούνται από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Την ίδια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ θέλει να αναδεικνύει τις πολιτικές διαφωνίες του με τη ΝΔ, προσπαθώντας να στριμώξει το κυβερνών κόμμα μεταξύ άλλων με ανάδειξη θολών σημείων στο αφήγημά του και με περιπτώσεις διαφθοράς και ανακολουθίας, το Μέγαρο Μαξίμου υιοθετεί συνταγή πλαγιοκόπησης του ΠΑΣΟΚ μέσω παράσυρσής του σε πεδία που βολεύουν την κυβέρνηση – από τη συνταγματική αναθεώρηση έως την αποδοχή της πρότασης Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το Εθνικό Απολυτήριο. Εξού και την ίδια ώρα που η κυβέρνηση θέλει να λέει ότι ρίχνει γέφυρες συναίνεσης, θα συνεχίσει να χτυπά το «σημερινό ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη» με την κατηγορία ότι «αλληθωρίζει» προς άλλες κατευθύνσεις.