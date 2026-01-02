Στα μπλόκα βρήκε το νέο έτος τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεών τους, με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στην κρίσιμη σύσκεψη της Κυριακής, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όπου εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα θα αποφασίσουν την επόμενη ημέρα του αγώνα τους, που μετρά ήδη πάνω από έναν μήνα ζωής.

Ανάβοντας φωτιές σε βαρέλια, με μουσική και φαγητό, έκαναν ρεβεγιόν στα μπλόκα οι αγρότες με τις οικογένειές τους και κόσμο που βρέθηκε εκεί για να τους συμπαρασταθεί, σε γιορτινό κλίμα από το οποίο δεν έλειψαν και οι ανταλλαγές δώρων, τα πυροτεχνήματα και οι βασιλόπιτες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο από το μπλόκο της Καρδίτσας, την έλευση του 2026 υποδέχτηκαν με ομοβροντία πυροτεχνημάτων και συνεχείς κόρνες από τα παρκαρισμένα τρακτέρ. Από το «στρατηγείο» της Νίκαιας, το μήνυμα που στάλθηκε μαζί με την κοπή της πίτας ήταν ξεκάθαρο: παρά την προσωρινή «ανακωχή» των διακοπών, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν θα κάνουν ούτε βήμα πίσω. Παρόμοια ήταν η κατάσταση και στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου το γιορτινό κλίμα και το ρεβεγιόν που οργανώθηκε και εδώ, συνοδεύτηκαν από την πρόθεση των αγροτών να επιμείνουν στις διεκδικήσεις τους. Στο «βόρειο μέτωπο», στο τελωνείο των Κήπων, εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι αγρότες οργάνωσαν εορταστικό γλέντι για το νέο έτος, ενώ από σήμερα έχουν αποφασίσει να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών από το τελωνείο.

Εκλογή εκπροσώπων

Στο μεταξύ, χθες και σήμερα συνεδριάζουν οι συνελεύσεις των μπλόκων για να αποφασίσουν τη στάση τους, τις προτάσεις τους και να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους για την πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, με τη «γραμμή» που φαίνεται να κυριαρχεί να είναι η πρόταση για κλιμάκωση, καθώς η προοπτική διαλόγου δείχνει να υπάρχει μόνο εφόσον ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα και δοθούν ουσιαστικές λύσεις από πλευράς κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες δηλώνουν ότι ο μόνος τρόπος να ακουστούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση είναι εάν παραμείνουν τα τρακτέρ και ο κόσμος στους δρόμους. Από μεριάς του, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε ότι την Κυριακή θα γίνει προσπάθεια να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουν πίσω.

Αποχώρηση λόγω διαφωνίας

Ταυτόχρονα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποχώρησαν αγρότες με τα τρακτέρ τους από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, διαφωνώντας με τη στάση άλλων συναδέλφων τους που είχαν ταχθεί υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Δήλωσαν ότι θα στήσουν νέο μπλόκο από σήμερα στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, ενώ όσοι έμειναν στα Πράσινα Φανάρια υποστήριξαν ότι οι αποχωρήσαντες είναι μικρός αριθμός και ότι το μπλόκο θα ενισχύεται μέχρι να γίνει ο διάλογος, στον οποίο είχαν ταχθεί υπέρ.

Σημειώνεται ότι τα τρακτέρ και τα μηχανήματα είχαν μείνει, κατά κύριο λόγο, στην «άκρη», κρατώντας ανοιχτό το εθνικό δίκτυο για τους εκδρομείς των ημερών της Πρωτοχρονιάς, ακόμα και με μία διαθέσιμη λωρίδα, με εκτροπές να γίνονται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε συγκεκριμένα σημεία, όπως το Κάστρο Βοιωτίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.