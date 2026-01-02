Ανοιχτά παραμένουν τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών. Οι αγρότες αναμένουν τις αποφάσεις που θα ληφθούν την Κυριακή, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης του πρωτογενούς τομέα, σχετικά με τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους.

Στον σταθμό διέλευσης της Εξοχής Δράμας, αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά κλείνει ξανά από τις 12 το μεσημέρι, μετά την προσωρινή άρση του αποκλεισμού τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων διεξάγεται κανονικά και σήμερα. Ωστόσο, αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά οχήματα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή Κιλκίς, Γεώργιο Γεωργαντά, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται κανονικά. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν απόψε στις 7 το βράδυ, ώστε να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο το Σάββατο ή την Κυριακή, ενόψει της επικείμενης σύσκεψης.

Ανοιχτό παραμένει και το μπλόκο στα Μάλγαρα, και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εξακολουθούν να βρίσκονται παρατεταγμένοι οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η πανελλαδική σύσκεψη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα ξεκινήσει την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.