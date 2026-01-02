Στο οδόστρωμα παραμένουν τα τρακτέρ, με τις κινητοποιήσεις των αγροτών να εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους.

Όπως μεταδίδει το Orange Press, μετά από μια ιστορική Πρωτοχρονιά που τους βρήκε για πρώτη φορά στα χρονικά πάνω στην άσφαλτο, οι αγρότες εντείνουν τις διεργασίες για τα επόμενα βήματά τους.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται καθοριστικό καθώς σήμερα, Παρασκευή, συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ αύριο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται στο σημείο πάνω από έναν μήνα.

Κομβικής σημασίας, ωστόσο, θεωρείται η πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει την προσεχή Κυριακή στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα.