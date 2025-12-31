Μια ιδιαίτερη έκπληξη περίμενε σήμερα τους διερχόμενους οδηγούς στο μπλόκο των Μικροθηβών, στη Μαγνησία.
Σύμφωνα με το Thesspost.gr οι αγρότες της Μαγνησίας μαζί με τον Άγιο Βασίλη, σε μια κίνηση αγάπης μοίραζαν σακούλες με δώρα στα παιδιά των εκδρομέων που περνούσαν από το μπλόκο.
Με αυτή την συμβολική πράξη αλλά και τους ανοιχτούς δρόμους, στέλνουν το δικό τους «ευχαριστώ» στην κοινωνία, που από την πρώτη στιγμή των αγροτικών κινητοποιήσεων στέκεται στο πλευρό τους.
