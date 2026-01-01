Ρεβεγιόν στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες, οι οποίοι υποδέχτηκαν το νέο χρόνο κόβοντας βασιλόπιτα δίπλα στα τρακτέρ τους με τις οικογένειές τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα στήθηκε μία συμβολική γιορτή με χορό και τραγούδι πάνω στην εθνική οδό, δίπλα στα τρακτέρ και με αρκετό φαγητό. Παρά το τσουχτερό κρύο οι αγρότες και οι οικογένειές τους βρέθηκαν εκεί, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά. Έκοψαν μάλιστα δύο βασιλόπιτες, η μία για όλους τους αγρότες και η δεύτερη για τις 11 σκηνές που έχουν στηθεί στο μπλόκο.

Αύριο Παρασκευή (2/1) θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα 3 Ιανουαρίου θα γίνει η συνέλευση των αγροτών, που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο και στο Κάστρο Βοιωτίας

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας έκαναν οι αγρότες της Θήβας και της ευρύτερης περιοχής. Αποχαιρέτισαν το 2025 πάνω στην εθνική οδό και μετά την αλλαγή του χρόνου έκοψαν και τη βασιλόπιτα. Στο Κάστρο Βοιωτίας παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα (5/1), όπως αποφάσισαν οι αγρότες, ενώ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Έκοψαν βασιλόπιτα και στα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας

Με θερμοκρασία στους -12 βαθμούς Κελσίου, οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν στα παραπήγματα και τις πρώτες ώρες του νέου έτους έκοψαν τις βασιλόπιτές τους στο μπλόκο του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης. Στο μπλόκο της Σιάτιστας οι αγρότες υποδέχτηκαν την νέα χρονιά με τις οικογένειές τους και φίλους, ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται κανονικά χωρίς προβλήματα, με τα τρακτέρ να παραμένουν παρατεταγμένα στο μπλόκο.

Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών από Κήπους και Ορμένιο έως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς. Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Κρίσιμη η σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα την Κυριακή

Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι περισσότερων από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, θα καθοριστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.