Αγρότες σε όλη τη χώρα υποδέχονται τη νέα χρονιά στα μπλόκα, συνεχίζοντας τις πολυήμερες κινητοποιήσεις τους.

Στις Μικροθήβες του Βόλου, οι αγρότες γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά με κάλαντα από τη φιλαρμονική του Δήμου Αρμυρού και δώρα στους διερχόμενους οδηγούς από τον Άγιο Βασίλη. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, αλλά και αγωνιστική, με τους συγκεντρωμένους να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

Καλύτερη η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία στις Εθνικές Οδούς και τους αυτοκινητόδρομους εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τα Χριστούγεννα, καθώς οι αγρότες διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά.

Ανοιχτό το Κάστρο

Στη Θήβα, το μπλόκο παραμένει ενεργό, με μία λωρίδα ελεύθερη ανά κατεύθυνση, ενώ στο Κάστρο έχει αφεθεί ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Μαρτίνου. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο τι θα συμβεί κατά την επιστροφή των εκδρομέων, καθώς οι αγρότες προαναγγέλλουν ότι μετά την Πρωτοχρονιά θα «σφραγίσουν» εκ νέου τις Εθνικές Οδούς.

Από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια αποχώρησαν τρακτέρ της Χαλκιδικής, καθώς οι τοπικοί αγρότες διαφωνούν με τη συμμετοχή σε διάλογο με την κυβέρνηση. Περίπου 15 τρακτέρ κατευθύνθηκαν προς την Τρίγλια.

Την ερχόμενη Κυριακή έχει προγραμματιστεί στα Μάλγαρα η τρίτη Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα ληφθούν αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Δεν θα παραστούν στα Μάλγαρα οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια

Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια παραμένουν υπέρ του άμεσου διαλόγου με την κυβέρνηση και δηλώνουν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη σύσκεψη των Μαλγάρων την Κυριακή.

Όπως επισημαίνουν, ο αριθμός των αγροτών που αποχώρησε από το σημείο την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου – κυρίως από τη Χαλκιδική – είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο του μπλόκου, το οποίο συνεχίζει να ενισχύεται.

Οι ίδιοι τονίζουν ότι θα συνεχίσουν τις καθημερινές συσκέψεις τους, προκειμένου να καθορίσουν την ατζέντα του διαλόγου όταν αυτός ξεκινήσει.

Συνέλευση το Σάββατο στη Νίκαια

Την Παρασκευή συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των αγροτών που παραμένουν εκεί επί 32 ημέρες.

Στη συνέλευση αυτή θα αποφασιστεί και η πρόταση που θα μεταφερθεί στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα.

Μια ιστορική αγροτική Πρωτοχρονιά

Μια διαφορετική, αγωνιστική αλλαγή χρόνου ζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, οι οποίοι μετατρέπουν το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα σε χώρο γιορτής. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουν μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τη συνέχεια του αγώνα τους το 2026.

Εκατοντάδες αγρότες, μαζί με τις οικογένειές τους και κατοίκους της περιοχής, συμμετέχουν σε ένα μεγάλο υπαίθριο ρεβεγιόν δίπλα στα παρατεταγμένα τρακτέρ και τις σημαίες. Οι φωτιές σε βαρέλια και στο έδαφος, αλλά και το κρασί που προσφέρεται, δημιουργούν μια ζεστή ατμόσφαιρα αλληλεγγύης.

Στο σημείο έχει στηθεί σκηνή με μικροφωνική εγκατάσταση, όπου ζωντανή ορχήστρα συνοδεύει τη βραδιά με ρεμπέτικους ήχους. Πίσω από τη σκηνή δεσπόζει το πανό με το σύνθημα «No Farmers, No Food».

Οι ψησταριές δουλεύουν ασταμάτητα, με κοκορέτσια, κοντοσούβλια και καλαμάκια να προσφέρονται σε όλους. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλούν οι ζωγραφιές των παιδιών που γράφουν «Αγρότες είμαστε μαζί σας».