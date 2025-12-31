Στα μπλόκα των αγροτών παραμένουν οι παραγωγοί στη δυτική Θεσσαλία, τόσο στον Ε65 της Καρδίτσας όσο και στα διόδια του Λόγγου, αλλά και στον Ε65 των Τρικάλων. Εκεί πραγματοποιούνται καθημερινά συνελεύσεις για την ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό επόμενων δράσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, στους χώρους των μπλόκων καταφθάνουν φορείς, σύλλογοι και σωματεία, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους αγρότες. Οι ίδιοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, τονίζοντας πως θα περάσουν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα.