Για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων, οι αγρότες υποδέχθηκαν την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, επιλέγοντας ωστόσο να διατηρήσουν ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο. Η απόφαση αυτή στόχευε στη διευκόλυνση των μετακινήσεων των εκδρομέων και στην αποφυγή σοβαρών προβλημάτων στην κυκλοφορία.

Παρά τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, οι αγρότες φρόντισαν και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, όπως και την παραμονή, στέλνοντας μήνυμα καλής θέλησης προς τους ταξιδιώτες.

Προετοιμασίες για την πανελλαδική σύσκεψη

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 στα Μάλγαρα. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα, όπου θα καθοριστεί η περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων.

Γιορτινό κλίμα στη Νίκαια Λάρισας

Ιδιαίτερη ήταν η ατμόσφαιρα στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στήθηκε μια συμβολική γιορτή πάνω στην εθνική οδό, ανάμεσα σε χιλιάδες τρακτέρ. Με σύνθημα «αγώνας, αλληλεγγύη, συλλογικότητα», οι αγρότες αποχαιρέτησαν το 2025 με φαγητό, τραγούδι, ευχές και πυροτεχνήματα.

Τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό τους ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, επισημαίνοντας ότι η στήριξη της κοινωνίας αποτελεί ασπίδα απέναντι, όπως είπε, στη στάση της κυβέρνησης.

Επόμενα βήματα και εσωτερικές διαφοροποιήσεις

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών που παραμένουν εκεί πάνω από 30 ημέρες. Από τη συνέλευση θα προκύψουν οι προτάσεις που θα τεθούν προς συζήτηση στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, ρήγμα σημειώθηκε στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, μετά την ανακοίνωση ορισμένων εκπροσώπων υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση. Αγρότες από τη Χαλκιδική αποχώρησαν, υποστηρίζοντας πως το κοινό μέτωπο έχει διασπαστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απηύθυνε νέο κάλεσμα σε διάλογο, κάνοντας λόγο για «ώρα ευθύνης».

Η εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα

Στο μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά ρεύμα έως τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, στο ρεύμα προς Αθήνα εφαρμόζεται εκτροπή της κυκλοφορίας από το Μαρτίνο. Και εκεί, οι αγρότες άλλαξαν τον χρόνο δίπλα στα τρακτέρ, μαζί με τις οικογένειές τους.

Θετική εικόνα καταγράφεται και στον Έβρο, όπου οι αγρότες προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα σύνορα, διευκολύνοντας τη διέλευση των επαγγελματιών οδηγών έως τις 2 Ιανουαρίου. Η κυκλοφορία των φορτηγών διεξάγεται κανονικά τόσο στο Τελωνείο των Κήπων όσο και στον κόμβο του Ορμενίου, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.