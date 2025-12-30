Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, επανεξελέγη ως μέλος του Προεδρείου (Bureau) της Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ για το έτος 2026. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, στον οποίο μετέχουν αναπτυγμένες χώρες που υποστηρίζουν τις αρχές της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η συμμετοχή της στο προεδρείο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η επιτροπή επικεντρώθηκε στην προώθηση και υλοποίηση των Αναθεωρημένων Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2023 από την G20. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πραγματοποίησε παρουσιάσεις για τις αλλαγές που επέρχονται στις αρχές και πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε νομοθετικό πλαίσιο», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου.

Ετοιμότητα για κάθε σενάριο

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τα βασικά επιτόκια είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω», δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στην αγγλόφωνη οικονομική ιστοσελίδα Econostream, με έδρα τη Φρανκφούρτη. «Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζουμε να βασίζουμε τις αποφάσεις μας σε όλες τις εισερχόμενες πληροφορίες, χωρίς να δεσμευόμαστε εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων», σημείωσε και πρόσθεσε ότι βάσει των μέχρι στιγμής εκτιμήσεων ο πληθωρισμός κινείται στα προσδοκώμενα επίπεδα για να διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμα στο 2%. Σε άλλη συνέντευξη («Οικονομικός Ταχυδρόμος»), ο Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει πετύχει τον σκοπό του στην Ελλάδα και εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την περίοδο μετά τη λήξη του. Σε ό,τι αφορά τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, πήρε σαφή θέση υπέρ της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

Ψήλωσε η οικοδομή

Στα πάνω της βρίσκεται ξανά η οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση 12,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 6,5% σε επιφάνεια και 5,1% σε όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 6,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2024.

Δηλώσεις και πληρωμές

Ανοιχτή μέχρι αύριο στις 23.00 θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ για την υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και δωρεών, με την πλατφόρμα να κλείνει, για να ανοίξει ξανά στις 2 Ιανουαρίου 2026. Επίσης η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp, θα είναι διαθέσιμη μέχρι αύριο το βράδυ στις 23.00 και θα είναι ξανά διαθέσιμη στις 2 Ιανουαρίου 2026. Επίσης η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025 θα είναι διαθέσιμη μέχρι αύριο στις 23.00, για να ανοίξει ξανά στις 2 Ιανουαρίου.

Τριπλή επιστροφή ενοικίου

Tριπλή θα είναι η επιστροφή ενοικίου που θα λάβουν το 2026 περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην περιφέρεια. Οπως ανέφερε ο Γιώργος Κώτσηρας, εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την επιστροφή ενοικίου που αφορά το 2025. Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2026 θα λάβουν άλλες δύο επιστροφές. Το μέτρο αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026, ενώ θα έχει αναδρομική ισχύ σε σχέση με την επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη καταβληθεί. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και μισθώνουν κατοικίες μακριά από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους, με εξαίρεση μόνο για όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ρεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους

Το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους από το 2008 έως σήμερα κατέγραψε το υπουργείο Ανάπτυξης το 2025, καθώς διατέθηκαν συνολικά 337,816 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές, καταγράφοντας ρεκόρ πληρωμών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων κατευθύνθηκε στην περιφέρεια, και ειδικότερα στη Μακεδονία – Θράκη, όπου διατέθηκαν συνολικά 155,472 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 104 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οσον αφορά τα ποσά ανά περιφέρεια, την υψηλότερη χρηματοδότηση έλαβε η Θεσσαλία με 26,783 εκατ. ευρώ και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 15,762 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 14,996 εκατ. ευρώ και η Κρήτη με 11,912 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ολοκληρώνονται οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων, με τα νέα επενδυτικά σχέδια για τα καθεστώτα της Μεταποίησης και των Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης να επιλέγονται έως τις 31 Ιανουαρίου, ενώ προετοιμάζονται τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης για το 2026, τα οποία αφορούν εκ νέου τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, αλλά και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία, την Εξωστρέφεια, την Αγροδιατροφή και την Αμυνα.

Aσήμι εναντίον Μασκ

Μετά τον χρυσό, σε επίπεδα – ρεκόρ κινείται το τελευταίο διάστημα και το ασήμι (άργυρος), με την τιμή αγοράς να ξεπερνάει τα 79 δολάρια την ουγγιά την επομένη των Χριστουγέννων (26/12), πριν πέσει χθες στα 72,5 δολάρια. Η άνοδος στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου (περίπου 150% από την αρχή του έτους) δημιουργεί προβληματισμό σε ορισμένους, μεταξύ των οποίων και ο Ιλον Μασκ. «Αυτό δεν είναι καλό. Ο άργυρος είναι απαραίτητος σε πολλές βιομηχανικές διαδικασίες», έγραψε ο μεγιστάνας στην πλατφόρμα X την Κυριακή. Τη Δευτέρα, η τιμή του αργύρου σημείωσε ραγδαία πτώση, όμως παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.