Η Αφρική υπήρξε ιστορικά πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ παγκόσμιων δυνάμεων, πολλές από τις οποίες εκμεταλλεύονται την υποχώρηση της Αμερικής από τη διεθνή ηγεσία. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι ΗΠΑ δημιούργησαν τη Διοίκηση Αφρικής για την παρακολούθηση εξτρεμιστικών ομάδων, εγκαθιδρύοντας στρατιωτική παρουσία σε καμιά δεκαριά αφρικανικές χώρες. Πιο πρόσφατα, επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τις προσπάθειες της Κίνας να ελέγξει την προμήθεια κρίσιμων ορυκτών και μετάλλων της Αφρικής – βασικών συστατικών των τεχνολογιών του μέλλοντος. Παρ’ όλα αυτά, η Κίνα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Αφρικής. Το 2024, το εμπόριο με την Κίνα έφθασε τα 295 δισ. δολάρια – τέσσερις φορές περισσότερο από το εμπόριο της Αφρικής με τις ΗΠΑ. Και αυτό πριν ακόμη η κυβέρνηση Τραμπ αρχίσει να επιβάλλει δασμούς σε αφρικανικά προϊόντα.

Αν και οι ΗΠΑ πρόσφατα ανέλαβαν ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αυτές θα πρέπει να ερμηνευθούν ως αντίδραση στην κυριαρχία της Κίνας στον εξορυκτικό τομέα της χώρας. Η αμερικανική εταιρεία KoBold Metals υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία ύψους 1 δισ. δολαρίων για επενδύσεις στα κοιτάσματα λιθίου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η ΕΕ παραμένει επίσης σημαντικός παίκτης στην Αφρική, με διμερές εμπόριο που ανήλθε στα 355 δισ. ευρώ (410 δισ. δολάρια) το 2024. Ομως έχουν αναδυθεί και άλλοι παίκτες. Ετσι, παρά την πολυπλοκότητα της κατάστασης, ένα πράγμα είναι σαφές: πολλοί είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα παπούτσια της Αμερικής για να δουν αν τους ταιριάζουν.