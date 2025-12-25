Μια ιδιαίτερα ενεργή ημέρα για τη διπλωματία της Ουκρανίας χαρακτήρισε τη σημερινή ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συνομιλίες. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπως ανέφερε, εξέφρασε τις ευχές του προς την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό με αφορμή τα Χριστούγεννα, προσφέροντας παράλληλα σαφή στήριξη στις αξίες της ειρήνης και του σεβασμού προς την ανθρώπινη ζωή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι είχε περίπου μία ώρα συνομιλία με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Όπως τόνισε, επρόκειτο για μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση, με ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων σχετικά με νέες μορφές, συναντήσεις και χρονοδιαγράμματα που θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά μια πραγματική ειρήνη.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι έχουν ήδη ετοιμαστεί αρκετά έγγραφα, ενώ ορισμένα βρίσκονται στο τελικό στάδιο, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως υπάρχουν ακόμη ευαίσθητα ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω εργασία. «Μαζί με την αμερικανική ομάδα κατανοούμε πώς να υλοποιήσουμε όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τις επόμενες κινήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπογράμμισε ότι οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονες. «Ευχαριστώ την Αμερική και όλους όσοι συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία, ώστε να αντιληφθεί ότι η παράταση του πολέμου θα έχει σοβαρές συνέπειες για την ίδια», δήλωσε.