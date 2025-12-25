Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παραμονή των Χριστουγέννων ότι η Μόσχα δεν θα μπορέσει ποτέ να καταλάβει την «ουκρανική καρδιά» ούτε να διαλύσει την εθνική ενότητα, καταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών ως «ανίερες» και «απάνθρωπες».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί γιορτάζουν για τέταρτη συνεχή χρονιά τα Χριστούγεννα υπό τη σκιά του πολέμου, με τους εορτασμούς να επισκιάζονται ξανά από αεροπορικές επιδρομές, καταστροφές και απώλειες.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά από μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής, κατά την οποία εκτοξεύθηκαν εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλοι εναντίον της ενεργειακής υποδομής της χώρας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος εν μέσω πολικού ψύχους.

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Ρώσοι έδειξαν για ακόμη μία φορά ποιοι πραγματικά είναι», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Έτσι χτυπούν οι άθεοι, αυτοί που δεν έχουν τίποτα κοινό με τον χριστιανισμό ή με οτιδήποτε ανθρώπινο».

Τόνισε ωστόσο ότι η Ρωσία «δεν είναι ικανή να καταλάβει ή να βομβαρδίσει αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία — την ουκρανική καρδιά, την πίστη μας ο ένας στον άλλον και την ενότητά μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσευχήθηκε για την ασφαλή επιστροφή των υπερασπιστών της πρώτης γραμμής, για τους αιχμαλώτους πολέμου, για τους πεσόντες ήρωες και για όσους ζουν υπό κατοχή ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Όπως είπε, όσο διατηρούνται η πίστη, η ενότητα και η επιθυμία για ζωή, «κανένα κακό δεν έχει πιθανότητες να νικήσει».

Η ευχή των Ουκρανών για τα Χριστούγεννα

Αναφερόμενος σε μια παραδοσιακή δοξασία ότι ο ουρανός ανοίγει τη νύχτα των Χριστουγέννων για να πραγματοποιήσει ευχές, ο Ζελένσκι σημείωσε πως όλοι οι Ουκρανοί έχουν μία κοινή ελπίδα.

«‘Ας χαθεί’ (ας πεθάνει), μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας», είπε, σε μια προφανή αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού υπογραμμίσει ότι οι Ουκρανοί προσεύχονται τελικά για κάτι ανώτερο. «Όταν απευθυνόμαστε στον Θεό, φυσικά ζητούμε κάτι μεγαλύτερο», πρόσθεσε. «Ζητούμε ειρήνη για την Ουκρανία».

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025