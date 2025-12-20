Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ασκήσουν την απαραίτητη επιρροή ώστε να πείσουν τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, την ώρα που απεσταλμένοι των δύο χωρών ετοιμάζονται για νέο γύρο συνομιλιών στο Μαϊάμι.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν αυτή τη δύναμη. Και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις, πέραν των ΗΠΑ» ανέφερε ο Ζελένσκι, απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε υποστηρίξει πως η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία αν αποτύχουν οι πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι το Κίεβο θα στηρίξει την αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, εφόσον αυτό διευκολύνει την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ανοίξει τον δρόμο για μια σύνοδο κορυφής. «Η Αμερική προτείνει τώρα τριμερή συνάντηση των συμβούλων εθνικής ασφάλειας. Εάν μπορεί να γίνει τώρα μια τέτοια συνάντηση που θα οδηγήσει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου ή σε μια συμφωνία για τριμερή συνάντηση των ηγετών, θα στηρίζαμε αυτές τις προτάσεις. Ας δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα», πρόσθεσε. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν μια τέτοια συνάντηση θα έφερνε «κάτι καινούριο».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμη ότι οι ΗΠΑ οφείλουν να εντείνουν τις πιέσεις τους προς τη Μόσχα. «Οι ΗΠΑ πρέπει να το πουν ξεκάθαρα: εάν δεν υπάρχει διπλωματική οδός, τότε θα υπάρξει καθολική πίεση», είπε, αναφερόμενος στην πιθανότητα αποστολής περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ή στην επέκταση των κυρώσεων κατά της ρωσικής οικονομίας.

Όσον αφορά τις προοπτικές συμβιβασμού, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να βασιστεί στη διατήρηση των σημερινών γραμμών του μετώπου. Τόνισε, ωστόσο, πως ο έλεγχος του μη κατεχόμενου τμήματος του Ντονμπάς αποτελεί «θέση αρχής» για το Κίεβο. Αναφορικά με τη δημιουργία ελεύθερης οικονομικής ζώνης στην περιοχή, σημείωσε ότι η απόφαση ανήκει στον ουκρανικό λαό.