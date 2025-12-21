Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τάχθηκε υπέρ μιας νέας συνάντησης με Ευρωπαίους συμμάχους, μετά τις συνομιλίες που είχε ουκρανική αντιπροσωπεία με Αμερικανούς αξιωματούχους στο Μαϊάμι, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μια κοινή αίσθηση πως μετά τη δουλειά που έκανε η διπλωματική ομάδα μας στις ΗΠΑ, θα πρέπει τώρα να πραγματοποιήσουμε διαβουλεύσεις με Ευρωπαίους εταίρους σε έναν ευρύτερο κύκλο», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα συνεργάστηκε με Αμερικανούς διαπραγματευτές και, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η πρόοδος είναι ταχεία. Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» διαπραγματεύσεις, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ ευχαρίστησε τη Νορβηγία για τη στήριξή της.

Μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο την περασμένη Κυριακή και Δευτέρα μεταξύ διαπραγματευτών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ουκρανία, οι επαφές για μια πιθανή ειρηνευτική διευθέτηση πέρασαν στον επόμενο γύρο στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επεδίωκαν να μεταφέρουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων του Βερολίνου στους Ρώσους εκπροσώπους. Ο διαπραγματευτής της Μόσχας, Κίριλ Ντμίτριεφ, έκανε λόγο σε αρχική του δήλωση για «εποικοδομητικές συζητήσεις», ενώ στη Φλόριντα αναμένονταν και Ουκρανοί καθώς και Ευρωπαίοι απεσταλμένοι.

Κατηγορίες Ζελένσκι κατά της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Μόσχα συνεχίζει να στέλνει «αρνητικά μηνύματα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τη Ρωσία για επιθέσεις στην πρώτη γραμμή, εγκλήματα πολέμου στις παραμεθόριες περιοχές και πλήγματα κατά ουκρανικών υποδομών.

Η Ρωσία πολεμά εναντίον της Ουκρανίας σχεδόν τέσσερα χρόνια. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μόνο την περασμένη εβδομάδα περίπου 1.300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 1.200 βόμβες ολίσθησης και εννέα πυραύλους και πυραύλους κρουζ εναντίον ουκρανικών στόχων.