Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι έχουν εξαπολύσει έναν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του, σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε σήμερα, περισσότερο από έξι μήνες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

«Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης· θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας», ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο πόλεμος του Ιουνίου και οι συνέπειες

Τον περασμένο Ιούνιο, Ισραήλ και Ιράν ενεπλάκησαν σε πολεμική σύγκρουση διάρκειας δώδεκα ημερών, μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό από το Ισραήλ στόχων εντός του ιρανικού εδάφους, κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επίσης επιθέσεις εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων.

Σε αντίποινα, η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Ο πόλεμος αυτός οδήγησε στη διακοπή των διαπραγματεύσεων που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Κλιμάκωση των κυρώσεων από τη Δύση

Η ιρανική κυβέρνηση κατηγορεί τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου προχώρησαν στην επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, συγκρίνοντας τη σημερινή κρίση με τον καταστροφικό πόλεμο Ιράν–Ιράκ (1980–1988), που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η επιστροφή της πολιτικής “μέγιστης πίεσης”

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1980, το Ιράκ υπό τον Σαντάμ Χουσεΐν, με τη στήριξη δυτικών δυνάμεων, είχε επιτεθεί στο Ιράν, το οποίο τότε βρισκόταν σε φάση στρατιωτικής αποδυνάμωσης μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την πολιτική «μέγιστης πίεσης» κατά της Τεχεράνης, την οποία είχε εφαρμόσει και κατά την πρώτη του θητεία.

Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από νέες κυρώσεις που στοχεύουν στον οικονομικό στραγγαλισμό της χώρας και στην εξάντληση των εσόδων της από τις πωλήσεις πετρελαίου, ακόμη και μέσω παράνομων διαύλων στην παγκόσμια αγορά.