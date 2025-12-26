Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν «πολυάριθμα» αεροπορικά πλήγματα στη βορειοδυτική Νιγηρία εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ). Ο ίδιος ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα σε όλους» και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν νέες επιχειρήσεις αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών».

Η κυβέρνηση της Νιγηρίας επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν αμερικανικά «πλήγματα ακριβείας εναντίον τρομοκρατικών στόχων», υπογραμμίζοντας τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.

Ο κ. Τραμπ, μέσω του Truth Social, επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι τζιχαντιστές «στοχοποιούν και σκοτώνουν (…) κυρίως αθώους χριστιανούς, σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί επί χρόνια, ακόμη και αιώνες!». Οι νιγηριανές αρχές έχουν αντικρούσει αυτόν τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι τα θύματα των επιθέσεων ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες.

«Απόψε, κατά διαταγές μου (…) οι ΗΠΑ διεξήγαγαν ισχυρό και θανατηφόρο πλήγμα εναντίον των τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚΙΛ» στη βορειοδυτική Νιγηρία, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, χρησιμοποιώντας το παλαιότερο ακρωνύμιο της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και στο Λεβάντε». Το μήνυμα δημοσιεύθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων (τοπική ώρα).

Ο Τραμπ διεμήνυσε ότι θα υπάρξουν κι άλλοι «νεκροί τρομοκράτες» αν «συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών». Όπως πρόσθεσε, «το υπουργείο Πολέμου διεξήγαγε πολυάριθμα τέλεια πλήγματα» κατά θέσεων του ΙΚΔΑ.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την Αφρική (AFRICOM) επιβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι βομβαρδισμοί έγιναν «κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πολλοί τρομοκράτες» στην πολιτεία Σόκοτο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του για τη συνεργασία της νιγηριανής κυβέρνησης και εξήρε τη δράση των αμερικανικών δυνάμεων.

Η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση μετά την επιστροφή Τραμπ

Οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί αποτελούν την πρώτη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Νιγηρία αφότου ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Νοέμβριο ότι θα εξετάσει «στρατιωτικές επιλογές» αν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά χριστιανών, τις οποίες χαρακτήρισε «υπαρξιακή απειλή» και «γενοκτονία».

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε ρητορική που υιοθετούν συχνά συντηρητικοί πολιτικοί και χριστιανικές οργανώσεις, κυρίως ευαγγελικές. Η κυβέρνηση του νιγηριανού προέδρου Μπόλα Τινούμπου απέρριψε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις πλήττουν Νιγηριανούς ανεξαρτήτως θρησκείας, ενώ παράλληλα επιδιώκει στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Η Νιγηρία, χώρα σχεδόν ισομερώς μοιρασμένη ανάμεσα σε μουσουλμάνους και χριστιανούς, αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις ασφαλείας. Οι επιθέσεις προκαλούν θύματα και στις δύο κοινότητες, χωρίς διακρίσεις.