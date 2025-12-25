Μέλη της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) ενεπλάκησαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στην πολιτεία Μέριλαντ, κατά το οποίο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι – ο ένας ελαφρά – σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Η επιχείρηση της ICE πραγματοποιήθηκε στην πόλη Γκλεν Μπέρνι, νότια της Βαλτιμόρης, με στόχο τη σύλληψη δύο ανδρών που βρίσκονταν παράτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το φορτηγάκι όπου επέβαιναν οι ύποπτοι, ο οδηγός φέρεται να έριξε το όχημα πάνω σε αυτοκίνητο της ICE, επιχειρώντας να τους παρασύρει, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου στην πλατφόρμα X.

Οι αστυνομικοί, ενεργώντας σε άμυνα, «έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον οδηγό», ανέφερε η ίδια πηγή. Το φορτηγάκι στη συνέχεια προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο συνοδηγός. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Όπως μετέδωσε το ABC News, ο άνδρας που τραυματίστηκε από σφαίρες νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, χαρακτήρισε τη χρήση οχημάτων ως όπλων εναντίον αστυνομικών της ICE «εγχώρια τρομοκρατία».

Αμφισβήτηση για προηγούμενα περιστατικά

Τα τελευταία χρόνια, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν εμπλακεί σε σειρά παρόμοιων επεισοδίων στο πλαίσιο της εφαρμογής των πολιτικών μαζικών απελάσεων παράτυπων μεταναστών της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σημειώθηκαν και συγκρούσεις με διαδηλωτές που αντιδρούσαν στις επιχειρήσεις.

Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, άνδρες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα που, όπως υποστήριξαν, προσπάθησε να τους χτυπήσει με αυτοκίνητο. Ωστόσο, οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας και φορητές κάμερες των αστυνομικών έθεσαν υπό αμφισβήτηση την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.